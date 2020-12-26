15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde kısıtlama denetimi 

Cengiz ÇOBAN-İsa ALMAÇAYIR / İSTANBUL (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde sokağa çıkma kısıtlamasında denetimler sürüyor. Denetimlerde izin kağıdı olmasına rağmen, motosiklete kasksız binen kişiye ceza kesildi.

Koronavirüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasında polis ekipleri 15 Temmuz Köprüsü girişinde denetim yapıyor. Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş yönünde oluşturulan güvenlik noktasında polis ekipleri araçları tek tek durduruyor. Araç sürücülerinin ve yolcuların izin belgelerini kontrol ediliyor. Denetimler sırasında durdurulan motosiklettekilerin izin belgelerinin olmasına rağmen, kaskları olmamasından dolayı ceza kesildi. Ceza kesilen kişi, “İzin kağıdımız vardı. Motoru kullanan arkadaşın kaskı vardı benim olmadığı için ceza kesildi” diye konuştu.

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