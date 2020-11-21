Cengiz ÇOBAN / İSTANBUL (DHA) 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde iki kişi intihar girişiminde bulundu. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ekibi sevk edildi. İntihar girişimi nedeniyle köprüde trafik yoğunluğu yaşanırken, ekiplerin ikna çalışmaları devam ediyor.
(FOTOĞRAF)
Ana Sayfa Güncel Haberler 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde intihar girişimi trafiğe neden oldu-1
İlgili HaberlerYazarın Diğer İçerikleri
Sri Lanka’da eski bakan basın toplantısında çiğ balık yedi
Sri Lanka, (DHA)- Sri Lanka’da eski Balıkçılık Bakanı Dilip Wedaarachchi , ülkedeki balıkların insanlara koronavirüs bulaştırmayacağını kanıtlamak için basın toplantısı sırasında çiğ balık yedi. Sri Lanka’da...
Damat dehşetinde kayınvalide de öldü; daha önce de 3 yaşındaki çocuğu...
Yusuf ÇINAR/ÇORUM, (DHA) - ÇgORUM'da oğlu Serkan Özçiftçi'yi (32) silahlı saldırıyla öldüren damadı Gencel K. (37) tarafından evi basılıp, tüfekle vurulan kayınvalide Gülizar Özçiftçi...
Maske takmayan 2 kişi, kimlik soran polislere taşla saldırdı
Gökhan KESKİNCİ/ADANA, (DHA)- ADANA'da, kendilerine kimlik soran polislere taşla saldırdığı öne sürülen maskesiz 2 kişi, gözaltına alındı. Olay, saat 22.30 sıralarında, merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi...
Ayvalık’ta sazlık alanda yangın
Kadri KAYA/AYVALIK (Balıkesir), (DHA)- BALIKESİR’in Ayvalık ilçesi Altınova Mahallesi'nde bulunan Madra Çayı çevresindeki sazlık alanda çıkan yangın 2 buçuk saatlik çalışmanın ardından yakında bulunan yerleşim...