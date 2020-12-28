Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- KISITLAMANIN ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.
Hafta sonu uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasının ardından 2020’nin son haftası ve haftanın ilk iş gününde 15 Temmuz Şehitler Köprüsü Anadolu’dan Avrupa’ya geçiş istikametinde trafik yoğunluğu oluştu. Trafik zaman zaman durma noktasına gelirken, İstanbul Büyükşehir Belediyesi trafik haritasında saat 08.07 itibarıyla yoğunluk yüzde 49 oldu.
15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu
Ramazan EĞRİ-Gamze ŞİMŞEK/ İstanbul DHA- KISITLAMANIN ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü yönünde haftanın ilk iş gününde trafik yoğunluğu oluştu. Bağlantı yollarında da yoğunluk gözlenirken, trafik zaman zaman durma noktasına geldi.