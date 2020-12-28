15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde haftanın ilk iş günü trafik yoğunluğu

Ankara Büyükşehir Belediyesi Deprem Risk Yönetimi ve Kentsel İyileştirme Daire Başkanlığı, Kore Cumhuriyeti’nin hibe desteğiyle başlattığı “2020 K-City Network Akıllı Şehirler İş Birliği Programı” kapsamında Akıllı Şehirler ağını üst seviyelere taşımayı amaçlıyor. Kore Cumhuriyeti Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından danışman olarak atanan Samsung SDS Firması ile Büyükşehir Belediyesi arasında yapılan video konferans yoluyla Başkent’in Afet Master Planı masaya yatırıldı.