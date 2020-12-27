15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetimler sürüyor 

Vitamin eksikliği olan kişilerin gribal enfeksiyonlara yakalanma riskinin daha yüksek olduğunu söyleyen Aile Hekimi Dr. Şevin Demir, “Koronavirüsten korunmada oldukça etkilidir. D vitamini kalbin sağlıklı olarak kasılıp gevşemesini düzenler, hipertansiyon gelişme riskini ve insülin direncini azaltır. Doktor kontrolünde kullanmak gerekir çünkü vücutta gereğinden fazla D vitamini bulunması zehirlenmeye yol açabilir” dedi.