Yılmaz OKUR/İSTANBUL,(DHA)-KORONAVİRÜS salgını ile mücadele kapsamında uygulanmaya başlanan yeni kararların ardından 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nde denetim yapıldı.

Dünyayı ve ülkemizi kasıp kavurmaya devam eden koronavirüs salgını ile mücadele kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan yeni tedbirlerin uygulanmasına başlandı. Bu kapsamda hafta içi her gün akşam saat 21.00’den sabah saat 05.00’e kadar sokağa çıkma kısıtlaması uygulanacak. Hafta sonları ise, Cuma günü saat 21.00’da başlayan kısıtlamalar Pazartesi sabah saat 05.00’e kadar devam edecek.

Bugün saat 21.00 itibari ile başlayan kısıtlamalar kapsamında polis ekipleri, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü girişinde denetim gerçekleştirdi. Denetimde vatandaşların kısıtlamalar süresi içinde dışarı çıkabileceklerini gösterir belgeleri kontrol edildi. Herhangi bir belge ibraz edemeyenlere idari para cezası uygulandı.

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