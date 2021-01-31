15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında kaza; 3 yaralı

Zeki GÜNAL/ İSTANBUL, (DHA) ÜSKÜDAR’da 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana gelen trafik kazasında 3 kişi hafif şekilde yaralandı.

Kaza dün Üsküdar, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü çıkışında meydana geldi. Bir otomobilin sürücüsü direksiyon hakimiyetini kaybederek, önünde seyreden araca, ardından da kaldırıma çıkarak elektrik direğine çarptı. Öndeki araçta hasar meydana gelirken, çarpan araçta bulunan 3 kişi hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Yaralılar ambulanslarla Haydarpaşa Numune Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı.

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