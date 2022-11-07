15 Temmuz şehidi Ferhat Koç’un cenazesi, Ankara’ya nakledildi

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Fatih YILMAZ/ TOKAT, (DHA)- FETÖ/PDY’nin 15 Temmuz 2016’daki darbe girişiminde, Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Ferhat Koç’un, Tokat’ın Turhal ilçesine defnedilen cenazesi, ailesinin isteğiyle Ankara’ya nakledildi.

Ankara Gölbaşı Özel Harekat Daire Başkanlığı’na, 15 Temmuz 2016’da, darbe girişimi sırasında yapılan saldırıda şehit olan polis memuru Ferhat Koç’un cenazesi, Turhal ilçesine bağlı Yazıtepe köyünde toprağa verildi. Şehidin ailesi, kabrinin Ankara’ya taşınması için Tokat Valiliği’ne dilekçe verdi. Talep üzerine şehit Koç’un Yazıtepe köyündeki mezarı, Turhal Kaymamı Ali Gökay ve Cumhuriyet Başsavcısı Aydemir Çelik gözetiminde açıldı. Tekrar kefenlenen şehit Koç’un cenazesi, Türk bayrağı sarılı tabuta konularak, polislerin omuzunda nakil aracına taşındı. Şehit Koç’un cenazesi, Turhal Belediyesi’ne ait araçla defnedilmek üzere Ankara’ya gönderildi. (DHA)

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