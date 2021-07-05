15 Temmuz gazisi dönemin TEM Daire Başkanı Aslan, darbe gecesini anlattı

Mehmet DEMİR/GÖLBAŞI (Ankara), (DHA)- 15 TEMMUZ darbe girişimi döneminin Terörle Mücadele (TEM) Daire Başkanı, Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Turgut Aslan, “Jandarma Genel Komutanlığı’nda korumamı şehit ettiler. Benim de kafama iki el ateş ederek ‘öldü’ diye bıraktılar. Bulduklarında Kelime-i Şehadet getiriyormuşum. İşte şimdi dimdik huzurunuzda, milletimin, devletimin emrindeyim” dedi.

15 Temmuz gazisi, dönemin TEM Daire Başkanı, şu an da Cumhurbaşkanı Başdanışmanlığı yapan Turgut Aslan, Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek başkanlığında gerçekleşen Gölbaşı Belediye Meclisi toplantısına katıldı. Programda, Aslan’ın 15 Temmuz’da darbeci askerler tarafından Jandarma Genel Komutanlığı’nda rehin alınıp ağır yaralanması ve daha sonra Devlet Övünç Madalyası’na layık görüldüğü süreci anlatan kısa film gösterildi.

‘TARİH GÖLBAŞI HALKINI ALTIN HARFLERLE YAZACAKTIR’

Aslan, davetlilere yaptığı konuşmada, Gölbaşı halkının 15 Temmuz’daki fedakarlıklarından bahsederek, “Sizler sadece bu meclisin üyeleri değil, 15 Temmuz 2016 günü hain darbe kalkışmasında bu ilçe sınırları içinde işgal edilen TRT binası ve Türksat binası ile acımasızca uçaklarla bombalanan Özel Harekat Binası’na tereddüt etmeden koşarak giden ve çıplak elleriyle, silahlı hainlere direnip, gerek şehit, gerek gazi olmayı göze alarak hainleri etkisiz hale getiren hahraman Gölbaşı halkının birer temsilcilerisiniz. Gölbaşı halkının feraseti ile ilk kurtarılan kurum olan TRT binası, mücadele eden tüm birimlere büyük bir moral ve inanç aşılamıştır. Bu nedenledir ki tarih Gölbaşı halkını altın harflerle yazacaktır” ifadelerini kullandı.

‘KAFAMA İKİ EL ATEŞ EDEREK ÖLDÜ DİYE BIRAKTILAR’

15 Temmuz gecesi kalkışmanın sinyallerini alır almaz, darbecilerin üs olarak kullandığı Jandarma Genel Komutanlığı’na geçtiğini ve kapıda derdest edildiğini belirten Aslan, “Korumamı şehit ettiler. Benim de kafama iki el ateş ederek ‘öldü’ diye bıraktılar. Beni bulduklarında Kelime-i Şehadet getiriyormuşum. İşte şimdi dimdik huzurunuzda, milletimin devletimin emrindeyim. Ancak ve ancak Allah’ın dediği olur” ifadelerini kullandı.

Gölbaşı Belediye Başkanı Ramazan Şimşek de Aslan’a katılımı için teşekkürlerini sundu. Şimşek, “Bu vatanda sizin gibi yiğit evlatlar olduğu sürece ne bu bayrağı indirecekler ne bu ezanı dindirecekler ne bu vatanı kimse bölemeyecekler” dedi.

Tören, Ramazan Şimşek’in Turgut Aslan’a Türk bayrağı ve Kuran-ı Kerim takdim etmesinin ardından sona erdi.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -