15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda otobüs denetimi

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Melihcan ÇALIŞKAN – Hami YEŞİLYURT /İSTANBUL, (DHA)- 15 TEMMUZ Demokrasi Otogarı’nda, şehirlerarası otobüslere yönelik denetim gerçekleştirildi. Denetimlerde özellikle kış lastiği ve emniyet kemeri kullanımı kontrol edildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü’ne bağlı trafik ekipleri, Esenler’de bulunan 15 Temmuz Demokrasi Otogarı çıkışında şehirlerarası yük ve yolcu taşımacılığı yapan otobüslere yönelik denetim gerçekleştirdi. Sabah başlayan denetimlerde, otobüslerin lastikleri ve lastik dişleri başta olmak üzere genel kontrolleri yapıldı. Otobüslerin 4 milimetrelik yasal sınır göz önünde bulundurularak, lastik diş derinlikleri ölçüldü. Şoförlerin evrak ve belgeleri kontrol edildi, yolculara ise emniyet kemeri kullanımının önemi hakkında bilgi verilerek, broşürler dağıtıldı.

“YOLLARDA SÜREKLİ SİS VE KARLA KARŞILAŞIYORUZ”

Denetim esnasında konuşan otobüs şoförü Memduh Erkoç, “Denetimlerin her zaman olması gerekir. Kış lastiği olmasa, araba nereye gider bilemezsiniz, aracı kaydırırsınız. Can güvenliği için çok önemli, emniyet kemeri de gerçekten hayat kurtarır. Denetimlerle devamlı karşılaşıyoruz, olmasını da istiyoruz” dedi. Hatay’a gittiğini söyleyen yolcu Halil İbrahim Kahiye ise “Denetimler önemli, kış lastiği takılmalı çünkü yollarda şu anda sürekli sis ve karla karşılaşıyoruz. Kış lastiği sezonu bildiğim kadarıyla Nisan’a kadar devam ediyor. Kış lastiği takılmalı” diye konuştu.

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