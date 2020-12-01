15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda kış lastiği denetimi

Murat SOLAK – Cemal YURTTAŞ/İSTANBUL, (DHA) ŞEHİRLERARASI yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. Uygulama kapsamında trafik ekipleri, 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda denetim gerçekleştirdi. Sürücüler denetimden memnun olduklarını söylediler.

Şehirlerarası yük ve yolcu taşıyan ticari araçlar için zorunlu kış lastiği uygulaması bugün başladı. 1 Nisan 2021 tarihine kadar devam edecek olan uygulama kapsamında 15 Temmuz Demokrasi Otogarı’nda trafik ekipleri tarafından denetim gerçekleştirildi. Kurala uymayan araçların sürücülerine 776 lira ceza kesilecek olan uygulamada otogardan çıkan çok sayıda otobüsün lastiği “kumpas” adı verilen aletle ölçüldü. Lastik derinliği 4 milimetreden fazla olan otobüsler yoluna devam ederken, kurala uymayan ve kış lastiği takılı olmayanlara ise 776 lira idari para cezası kesildi. Otobüs şoförleri yapılan denetimlerden memnun olduklarını ve tüm şoförlerin kurallara uymasını gerektiğini söyledi.

YOLCULARA ‘HES’ KODU KONTROLÜ YAPILDI

Trafik ekipleri koronavirüs tedbirleri kapsamında yolculara ‘HES’ kodu sorgusu da yaptı. Denetimlerde otobüs içerisinde birinci derece akrabaların yan yana oturmasına izin verilirken, akraba olmayan yolcuların yan yana oturmasına müsaade edilmedi. ‘HES’ kodu olmayan yolcuların otobüse binmelerine izin verilmedi. ‘HES’ kodu olmayan yolcuları otobüse alan şoförlere 3 bin 180 lira ceza kesileceği ve otobüslerin seferden men edileceği öğrenildi.

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