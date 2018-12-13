Kaspersky Lab uzmanları dünya genelinde siber tehditleri belirlemek, çözümleme etmek, engellemek ve tahmin etmek için durmaksızın çalışıyor.

Devamlı değişen tehdit alanı, uzmanları meşgul etmekle kalmıyor, siber suçluların bir adım önünde olmayı sağlayan yeni nesil siber güvenlik çözümleri geliştirmeye teşvik ediyor.Eşi benzeri görülmemiş saldırı ve zararlı yazılımların sayısı 2018’de rekor kırdı.

Kaspersky Lab çözümleri 2018’de çevrimiçi kaynaklardan gelen yaklaşık 2 milyar saldırıyı önledi ve tüm dünyada 21 milyondan fazla benzersiz zararlı nesne tespit etti. Elde edilmiş istatistiklere göre, geçtiğimiz yıl dünya genelinde son kullanıcı bilgisayarlarının %30’u en az bir kere zararlı yazılım saldırısına uğradı.

Kaspersky Lab, META (Orta Doğu, Türkiye ve Afrika) bölgesinde zararlı yazılım bulaşma sayısında %11 artış tespit etti. Bölgede günde ortalama 1,5 milyon, yılda ise 575 milyon saldırı gerçekleşti. Uzmanlar META bölgesini hedef alan kimlik avı hücumlarında %78’lik bir artış gözlemledi. 2018’de düzenlenen toplam saldırı sayısı 20 milyon oldu. Fidye yazılımları da bölgede sıkça görüldü. Bir önceki yıla nazaran %128 artan saldırı sayısı 1,2 milyona ulaştı.

Kaspersky Lab Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Fabio Assolini, “META bölgesindeki şehirler, vatandaşların yaşantılarını daha iyi hale getirmek için en son teknolojileri uygulamada öncüler ve her geçen gün daha da akıllı hale geliyorlar. Şirketler de internet üzerinden daha fazla hizmet verebilmek için dijital dönüşüm geçiriyorlar. Elbet bu dönüşüm bizim için faydalı fakat internete bağlı cihaz sayısı arttıkça siber tehditlerle karşılaşma mümkünlığımız da artıyor. Tüketiciler siber güvenliğe daha çok önem vermeli çünkü bazen en zayıf halka onlar olabiliyor.” dedi.

Kaspersky Lab tespit teknolojileri dünya genelinde, senenin ilk on ayında her gün 346 bin yeni zararlı dosya yakaladı. Günlük tespit edilen yeni zararlı dosya sayısı ve çeşidi, zararlı yazılım geliştirip dağıtan siber kabahatluların nelere ilgi duyduğunu gösteriyor. 2011’de Kaspersky Lab teknolojileri günde 70 bin yeni dosya tespit ederken 2017’de bu sayı beş katına çıkarak 360 bine ulaştı.