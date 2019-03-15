Haftanın son günü yoğun enerjisiyle başladı ve hız kesmeden devam ediyor. Üretmek, çaba sarf etmek ve karşılığında verim alabilmek bizim için en büyük mutluluk olsa gerek.

Bugün farklı alanlarda kendimizi sınayabilir, mevcut potansiyelimizi zorlayabilir ve merak ettiğimiz çeşitli spor branşlarıyla ilgili denemeler yapabiliriz. Birçok ortamda yapılan haksızlıklara, adaletsiz dağılımlara ve engellemelere karşı savunma mekanizmamızı yeterince açığa çıkartacağız. Eros etkisi tutkulu aşk ilişkilerini, yeni birleşimleri ve olası duygusal başlangıçları harekete geçiriyor. Geçmişten gelen nostalji rüzgarlarına kendimizi kaptırabilir ve o yeniden yaşayabiliriz.

