15 km’lik takiple yakalanan ehliyetsiz ve alkollü sürücü: Bizi yaktınız memur bey

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Yavuz YILMAZ/ İNEGÖL (Bursa), (DHA)- BURSA’nın İnegöl ilçesinde ‘dur’ ihtarına uymayıp kaçan otomobilin sürücüsü Suat Y. (37), polisin yaklaşık 15 kilometre süren takibi sonucunda yakalandı. Ehliyetsiz ve 2.30 promil alkollü olan Suat Y. polis ekiplerine “Bizi yaktınız memur bey” demesi dikkat çekti.

İnegöl’den Alanyurt istikametine seyir halinde olan 16 APG 993 plakalı otomobil, polis ekiplerince durdurulmak istendi. ‘Dur’ ihtarına uymayan otomobilin sürücüsü, yaklaşık 15 kilometre süren takip sonucunda polis ekiplerince Nuri Doğrul Caddesi’nde durduruldu. Otomobilin sürücüsü Suat Y., aracını arayan polislere, “Sabaha kadar arayın. Çağıralım ehliyetli birini, yürüyüp gidelim buradan. Kız arkadaşım var arabada niye bu kadar uzatıyoruz ki. İşlemimi yapın, gidelim buradan. Bizi yaktınız memur bey. Üfleyeceğimiz bir şey varsa üfleyelim hemen buradan gidelim. Yedik mi cezayı?” dedi.

EHLİYETSİZ VE 2.30 PROMİL ALKOLLÜ ÇIKTI

Polis ekiplerince yapılan kontrolde Suat Y.’nin 2.30 promil alkollü olduğu ve ehliyetinin bulunmadığı tespit edildi. Suat Y.’ye ‘alkollü araç kullanmak’ suçundan 1823 TL, ‘ehliyetsiz araç kullanmak’ suçundan da 3 bin 674 TL ceza kesildi. (DHA)

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