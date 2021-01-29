15. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu’nda sağlık çalışanları anısına kulaç attılar

Mehmet ÇİL / DATÇA (Muğla), (DHA)-MUĞLA’nın Datça ilçesinde, 15. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, bu yıl pandemide hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücüler anısına yapıldı.

15. Açık Deniz Kış Yüzme Maratonu, bugün Taşlık Plajı’nda gerçekleştirildi. Datça Kaymakamlığı ile Datça Belediyesi tarafından Muğla Büyükşehir Belediyesi, Muğla Ticaret ve Sanayi Odası (MUTSO), Türkiye Yüzme Federasyonu ile Muğla Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü’nün katkılarıyla düzenlenen maratona pandemi tedbirleri nedeniyle Datçalı 6’sı kadın 25 yüzücü katıldı. Saat 11.00’de başlayan ve 1500 metrelik parkurda gerçekleştirilen maraton öncesi pandemide hayatlarını kaybeden sağlık çalışanları ile master yüzücüler anısına bir dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Her yıl 500’ü yüzücü, yaklaşık 1500 kişinin buluştuğu maraton, 8 derece hava sıcaklığı,18 derece deniz suyu sıcaklığında yapıldı.

Datça Belediye Başkanı Gürsel Uçar, her yıl bir öncekinden daha görkemli şekilde düzenlenen maratonun bu yıl pandemi tedbirleri kapsamında az sayıda katılımla yapıldığını söyledi.

Uçar, “Bugün buraya yüzlerce sporcuyu davet edemediğimiz için üzgünüz. Geçmişte bu etkinliğe katılan yüzücülere buradan el sallıyor, selamlar gönderiyorum. Gelecek yıllarda çok daha kapsamlı etkinliklerde buluşacağımızı umut ediyorum. Bu yıl pandemi sürecinde yaşamlarını kaybeden sağlık çalışanları ve master yüzücülerimizim anısına kulaç atıyoruz” dedi.

Herhangi bir derecelendirmenin yapılmadığı yüzme maratonunda bazı yüzücülerin el ele denizden çıkmaları alkışlandı.

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