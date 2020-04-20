Kısmi çalışma ve kısmi çalışma ödeneğinden yararlanmanın koşulları belirli şartlara bağlanmaktadır. Bu koşullardan yararlanamayan ve 15.03.2020 tarihinde 4857 sayılı iş kanunu ve 4447 sayılı kanunun 51 maddesindeki koşullar nedeniyle, işsiz kalanların son çıkan kanundan yararlandırılması sağlanmıştır.



Öncelikle işçi eğer çalışmaya devam ediyor ise işveren işçiyi işyerinin koşulları gereği işten çıkarmadan kısa çalışma ödeneğinden yararlanması sağlanmalıdır.



Kısa çalışma ödeneğinin koşullarını sağmayan, ancak işyerinde normal şartlar altında çeşitli nedenler ile çalışma yapamayacağının ortaya çıkması durumunda çalışanların ücretsiz izin uygulamasından yararlanması sağlanmalıdır.

Hala bir iş yerinde çalışmayan ve bu virüs nedeniyle işsiz kalmış çalışanlar ne yapacak.

Bu koşullar içerisinde işsiz kalmış olanlara hiç olmaz ise, belirli bir ücret geliri elde etme durumu son çıkarılan kanunla geçici olsa da sağlanmaya çalışılmıştır.



15.03.2020 tarihi ve bu kanunun yasalaşmasını takip eden süreler içerisinde işsiz kalmış çalışanlara, işsizlik ödeneğinden belirli süreli bir ödeme sağlanmıştır.



17.04.2020 tarihli, 31102 sayılı Resmi Gazetede yayımlanan 7244 sayılı Kanunun 7 maddesi ile 4447 sayılı kanuna, Geçici 24 madde eklenerek bu koşulları sağlayanlara belirli süreli bir gelir elde etmeleri sağlanmıştır.



Bu maddeye göre 15.03.2020 tarihi ve bu kanun çıkana kadar geçen sürede, işsiz kalan çalışanlara 4447 sayılı kanunun 51’ci maddesi kapsamında iş sözleşmesi fesih edilen çalışanlara ve hiçbir işsizlik ödeneğinden yararlanamayanlara üç ay süre ile işsizlik fonundan yararlanama olanağı sağlanmıştır.



Bir sosyal güvenlik kurumundan emekli olmuş ve bir emekli maaşı alan çalışanlar bu uygulamanın dışında bırakılmışlardır. Yani her hangi bir yerden emekli olmuş ve bir emekli maaşı alıyorlar ise bu kanundan yararlanamamaktadırlar.



15.03.2020 tarihi ve bu tarihten sonra iş sözleşmesi fesih edilmiş ve işsiz kalmış çalışanlar yararlanacaktır. Henüz bu başvuruların nasıl yapılacağı belirlenmemiştir. İstenilen belgeler neler ve nasıl başvurulacağı İŞKUR’un web sayfasından (https://www.iskur.gov.tr/) takip edilebilir.



Bu kanun çerçevesinde işsiz kalan çalışanlara sağlanan faydalar kanunda nasıl belirlenmiştir.

15.03.2020 tarihi itibariyle işsiz kalmış çalışanın sağlık sigortası bu ödemenin yapıldığı süre boyunca ( yani üç ay) genel sağlık sigortalısı veya genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi kapsamına girmeyenler, genel sağlık sigortalısı sayılırlar ve genel sağlık sigortasına ilişkin primleri Fondan karşılanarak, sigortalılıkları devam ederek hastanelerden yararlanabileceklerdir.



Çalışmayan işçiye üç ay boyunca günlük 39,24 TL olmak üzere aylık 1.177,20 TL ödenecektir. Bu aylık ödemeden 8,93 TL ‘lik damga vergisi kesintisi yapılacaktır. Bu kesinti sonucu 1.168,26 TL bir ödeme çalışmayan işsizler ile işveren tarafından ücretsiz izine çıkarılan işçilere ödeme yapılacaktır.

Yukarıda geçen üç aylık süreleri gerekli görülmesi halinde altı aya kadar Cumhurbaşkanı tarafından uzatılabilecektir.