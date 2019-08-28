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      143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah

      Editör -
      Erzurum’daki Tortum Gölü'nün üzerine yaptırılan 143 metre yüksekliğindeki cam terasta ilk nikah kıyıldı.
      Video Haber

      PKK’lı teröristlere Kıran operasyonu ile darbe vuruluyor

      Editör -
      İçişleri Bakanlığı'nca Van, Hakkari ve Şırnak'ta terör örgütü PKK'ya yönelik jandarma ve emniyet birimleri ile güvenlik korucularının katılımıyla başlatılan 'Kıran' operasyonu sürüyor.
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      Kalitesiz kırtasiye kör eder

      Editör -
      2019-2020 Eğitim ve öğretim yılının başlamasına sayılı günler kala, velilerden önce kırtasiyeler okul hazırlıklarına başladı.
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      Telefon direğinde mahsur kalan kedi saatler sonra kurtarıldı

      Editör -
      KONYA'da telefon hattı direğinde mahsur kalan yavru kedi, saatler sonra kurtarıldı.
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