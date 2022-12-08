14 yıl önceki polis cinayetinde sevgiliye müebbet hapis cezası

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Özkan ARSLAN/ANKARA, (DHA)- ANKARA’da 2008 yılında polis memuru Özkan Koşan’ın boğazından tek kurşunla öldürülmesiyle ilgili davada, yerel mahkemenin verdiği beraat kararının Yargıtay tarafından bozulmasının ardından yeniden yargılanan sevgilisi, tutuklu sanık Tutku Ünal, ‘kasten öldürmek’ suçundan müebbet hapis cezasına çarptırıldı.

Polis memuru Özkan Koşan, 5 Nisan 2008 tarihinde Mamak ilçesi Doğukent Caddesi’nde köprü altında boğazından tek kurşunla vurularak öldürülmüş bulundu. Soruşturma kapsamında Koşan’ın sevgilisi Tutku Ünal ile onun ağabeyi Ali Açıkgöz, gözaltına alınıp tutuklandı. İddianamede Tutku Ünal’ın olay günü Özkan Koşan’ı buluşmak için mesaj atarak eve çağırdığı, burada ağabeyi Ali Açıkgöz ile birlikte silah tehdidiyle araca bindirip, köprü altına götürdükleri ve bilinmeyen bir nedenle öldürdükleri belirtildi. Yargılama sonucunda Özkan Koşan’ın kendilerini silah zoruyla kaçırıp, köprü altına götürdüğünü ve burada kendilerine saldırdığını, boğuşma sırasında elindeki beylik tabancasının patlaması sonucu öldüğünü iddia eden sanıklardan Tutku Ünal hakkında delil yetersizliğinden beraat, Ali Açıkgöz için ise meşru savunma koşulları altında eylemi gerçekleştirdiği gerekçesiyle ceza verilmesine yer olmadığına karar verildi.

YARGITAY 3’NCÜ KEZ KARARI BOZDU

Yargıtay, ekspertiz raporuna göre Özkan Koşan’ın elinde atış artığı bulunmaması, beylik tabancası 9 milimetre çapında olmasına rağmen, olay yerinde 7,65 milimetre çaplı mermi kovanı bulunması ve sanık Tutku Ünal ile Özkan Koşan arasındaki mesajlaşmaları dikkate alarak olayın cinayet olduğuna hükmederek bozma kararı verdi. Bozma kararı üzerine mahkemede yeniden hakim karşısına çıkan iki sanık hakkında bu kez ‘tasarlayarak öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. Yeniden Yargıtay’a giden dosya hakkında, bu kez de olayda tasarlama koşulları oluşmadığı gerekçesiyle bozma kararı verildi. Mahkeme, bu kez de sanıklardan Tutku Ünal için tekrar delil yetersizliğinden beraat, Ali Açıkgöz hakkında ise ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Yargıtay, Tutku Ünal için verilen beraat kararını 2015 yılında tekrar bozarken, Ali Açıkgöz’ün cezası 2020 yılında onandı.

MÜEBBET HAPİS CEZASI

Yargıtay’ın bozma kararının ardından 22 Mayıs 2022’de yakalanan sanık Tutku Ünal tutuklandı. Ankara 3’ncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden görülen davanın duruşmasına tutuklu sanık Tutku Ünal ile taraf avukatları katıldı. Mahkeme, önceki celse mütalaasını açıklayan Cumhuriyet savcısına söz verdi. Savcı mütalaasını tekrarlayarak, sanığın ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti. Savunmasında önceki savunmalarını tekrarlayan ve olayın kaza sonucu meydana geldiğini ileri süren sanık Ünal, beraat ve tahliye talebinde bulundu. Mahkeme heyeti, sanık Ünal’a ‘kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası verdi. Mahkeme, kararla birlikte sanığın tutukluluk halinin devamına da hükmetti. (DHA)

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