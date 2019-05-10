14 yaşındaki sporcu Dünya Şampiyonası’na gidiyor

Bursa’nın Orhangazi ilçesinde uygun bir pist bulunmamasına karşın kendi imkanlarıyla birlikte kaykay sporuna gönül vererek çalışmalarını sürdüren ve Okul Sporları kapsamında Türkiye şampiyonu olan Yiğit Bektaş, milli takım ile birlikte İngiltere’de düzenlenecek Dünya Şampiyonası’na katılacak.

Orhangazi ilçesinde Ahmet Yesevi Ortaokulu 8’inci sınıf öğrencisi Yiğit Bektaş, Dünya Şampiyonası’na hazırlanıyor. Orhangazi’de kendisine uygun bir pistin bulunmaması nedeniyle kendi imkanları dahilinde çalışmalarına devam eden genç sporcu, milli takım ile birlikte İngiltere’nin Londra kentinde Mayıs ayının sonunda düzenlenecek olan Dünya Şampiyonası’na katılacak. Ankara Kaykay Kulübü’nün lisanslı sporcusu da olan 14 yaşındaki Yiğit, Okul Sporları Kaykay Türkiye Şampiyonası’nda Ahmet Yesevi Ortaokulu adına yarışmış ve 63.67’lik derecesiyle Türkiye şampiyonu olmuştu.



Küçük yaşlarından itibaren kaykay ile kendini geliştiren ve geçen yıl Bursa bölgesi ile Türkiye genelinde birçok yarışmaya katılarak başarılar elde eden Bektaş, 2018 yılında Kaykay Federasyonu tarafından milli takıma seçilmişti. Yiğit Bektaş, Çin’de yapılan Dünya Şampiyonası’na katılmıştı.