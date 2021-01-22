14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan TIR şoförlerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraf

Vedat BAYRAKTAR/İSTANBUL,(DHA)-SULTANGAZİ'de iddiaya göre küçük yaştaki çocuklar yoldan geçen bir kamyonun camına portakal attı. Bunun…
İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA, (DHA)- BURSA'da, sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen İbrahim Günaydın (83) hayatını kaybetti,…
Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- KAHRAMANMARAŞ'ta çiftçi D.O.'nun sosyal medyada satışa çıkardığı römorklar için 19 bin 600…
Ali Fuat GÜÇLÜER/AFYONKARAHİSAR, (DHA)- AFYONKARAHİSAR ve İstanbul’da düzenlenen eş zamanlı uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 10…
KOCAELİ, (DHA)- İZMİT Körfezi’nde, yasak bölgede balık avlayan 6 kişi ve midye avlayan 4 kişi, deniz…
Ersan ERDOĞAN/MANİSA, (DHA)- MANİSA'nın Akhisar ilçesinde 12 Kasım 2020 tarihinde çalınan traktör, Manisa İl Jandarma Komutanlığı…