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Kategoriler: Güncel Haberler

14 yaşındaki çocuk, babasıyla tartışan TIR şoförlerine ateş açtı: 1 ölü, 1 yaralı/ Ek fotoğraf

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56 saniye önce

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