14 Şubat’a özel ‘aşk ekmeği’ vatandaştan yoğun ilgi gördü

İSTANBUL, (DHA)- Tarihi Safranbolu Fırını tarafından 14 Şubat Sevgililer günü için kalp formunda ekşi mayalı ekmek üretildi. Yoğun ilgiyle karşılanan ve kısa sürede tükenen ekmekle ilgili vatandaşlar ‘aşk karın doyuruyor’ yorumunda bulundu.

16. yüzyıldan bu yana üretilen 500 yıllık artizan ekmeği, 14 Şubat Sevgililer Günü için yeniden ele alındı. Kalp şeklinde üretilen ekmeklerle ilgili bilgi veren Tarihi Safranbolu Fırını Kurumsal İletişim Direktörü Bahadır Ömür, “Bu özel ekmeği Sevgililer Günü’nde alternatif ve sağlıklı bir hediye arayanlar için ürettik. Gösterilen ilgiden de son derece memnun kaldık. Ekmeğin hamuru Balkan unu ve durum buğdayı karışımıyla hazırlandı. Balkan unu fabrikasyon unlardan farklı olarak otantik tekniklerle hazırlanan Makedonya’dan ithal bir un. Ekmeğe aromatik bir lezzet katıyor” diye konuştu.

BİR TON BUĞDAYDAN 1 KİLO DURUM BUĞDAYI ELDE EDİLİYOR

Durum buğdayının ise buğday başaklarının en uç kısımlarından seçilen, bir ton buğdaydan ancak bir kilo elde edilebilen çok özel bir un olduğunu söyleyen Bahadır Ömür, “Durum buğdayının, M.Ö. 1.500’lü yıllarda Antik Mısır’da ilk olarak üretildiği düşünülüyor. Folik asit ve B vitamini bakımından çok zengin olduğu için özellikle hamile kadınlar tarafından tüketilmesi tavsiye ediliyor. Durum buğdayının bir diğer özelliği de lif oranı yüksek olduğu için sağlıklı ve besleyici oluşu” ifadelerini kullandı.

EKŞİ MAYALI HAMUR 18 SAAT BEKLETİLİYOR

Ekmeğin yapım süreciyle ilgili de bilgi veren Bahadır Ömür, “İlk olarak balkan unu ve durum buğdayı ekşi maya ile buluşuyor. Fermentasyon için ‘uyutma tekniği’ denilen bir teknik kullanılıyor. Balkan buğdayı, durum buğdayı ve ekşi mayadan oluşan hamur 18 saat boyunca 7 derecede dinlendiriliyor. Bu süre zarfında ekşi mayadaki bakteriler hamurdaki şeker ile çoğalıyor. Bu durum ekmeğin glisemik indeksinin ve gluten oranının düşmesini, protein değerinin artmasını sağlıyor. Pişme kıvamına gelen hamur önce 235 derecede mühürleniyor. Sonrasında bir miktar buhar veriliyor ve 215 derecede 45 dakika pişiriliyor” diye konuştu.

AŞK EKMEĞİNİN BESİN DEĞERİ OLDUKÇA YÜKSEK

Tüm bu sürecin sonunda ortaya normal ekmeklere göre besin değeri çok daha yüksek ve kendine has aromasıyla damaklarda iz bırakan bir ekmek çıktığını söyleyen Bahadır Ömür, “Besleyici ve nevi şahsına münhasır bir ekmek tatmak isteyen gastronomi meraklılarını artizan ekmekleri mutlaka denemeye davet ediyoruz. 14 Şubat’a özel ekmeğimiz tükenmiş olsa da Tarihi Safranbolu Fırını tarafından üretilen birçok özel ekmeğe sahibiz” dedi.