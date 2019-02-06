Tüketiciler 14 Şubat Sevgililer Günü için hediye araştırmasına bir ay önceden başlarken, bağımsız dijital pazarlama ajansı SEM markaların bu dönemi en etkin biçimde planlamaları için ipuçları verdi.



Tüketicilerin alışveriş ve hediye alışkanlıkları, dijital pazarlamanın gündemini belirliyor. SEM, hediye almayı düşünenlerin 14 Şubat fikirleri için bir ay önceden internette araştırmalara başladığını açıkladı. Kadınların hediye araştırması, erkeklerden önce başlıyor. Çiçek, çikolata gibi aramalar ise 14 Şubat’a birkaç gün kala doruk noktasına ulaşıyor. Bu özel günde sevdiklerini mutlu etmek isteyenler, takı ve saatten iç çamaşırına, tabletten oyun konsoluna kadar geniş bir yelpazede hediye seçimini internet üzerinden yapıyor.

14 Şubat e-ticarete ivme kazandırıyor

14 Şubat Sevgililer Günü döneminde yaşanan hareketlenmeyle birlikte 2018 yılında perakende satışlarda yüzde 25-30 arası artış görüldüğüne dikkat çeken SEM Yönetim Kurulu Başkanı Ali Yılmaz, satışların önemli bir bölümünün dijital kanallardan gerçekleştiğini hatırlattı ve ekledi: “Tüketici ve sektörü iyi anlayarak fark yaratan e-ticaret markaları satışlarını normal bir döneme göre iki katına kadar çıkarabildi. Bankalar Arası Kart Merkezi’nin (BKM) Sevgililer Günü haftasını kapsayan 2018 verilerine göre kartlı satışlarda 2017 yılına göre %17 oranında artış yaşandı ve 8,3 milyar TL’lik satış gerçekleşti. 14 Şubat günü yeme içme sektöründe yapılan kartlı ödemelerdeki yüzde 34’lük artışta sevgililerin romantik bir yemekle bu günü kutladığını gösterdi. BKM verilerine göre sadece 14 Şubat günü 62 milyon liralık kartlı ödeme yapıldı. Yıllar arasındaki artış oranlarına baktığımızda 2019’da bu rakamların daha da yüksek seviyelere taşınacağını söylemek hiç güç değil.”

Yurt içinde Uludağ, yurt dışında Kuzey Avrupa revaçta

Yılın en romantik gününü en özel şekilde geçirmek isteyenlerin hazırlık ve etkinlik aramaları ile birlikte yurt içi ve yurt dışı tur, uçak bileti ve otel arayışları da hız kazanıyor. SEM verilerine göre bu dönemde sunulan özel lokasyon fırsatları ile Uludağ, Kapadokya, Kıbrıs ve İstanbul’a yakın destinasyonlar tercih ediliyor. Yurt dışı rotalarında ise Balkanlar ve Kuzey Avrupa ülkeleri 14 Şubat romantizmin merkezine dönüşüyor.

Markaların sunduğu hediye ve kutlama mekanlarına ek olarak tüm dijital mecralarda oldukça popüler olan 14 Şubat içerikleri de yüksek paylaşım oranları ile haftanın trend konusu olmayı başarıyor. Geçtiğimiz senelerde içerik üreticiler tarafından sunulan sevgililer günü temalı videolar en yüksek etkileşim oranına sahip içerikler oldu. Sevgililer Günü Makyajı, Kendin Yap Hediye Fikirleri , Sevgilisi olmayanlar için mizahi içerikler çokça izlendi ve paylaşıldı.

Markalar için Sevgililer Günü ipuçları

SEM’in 14 Şubat’ı daha verimli geçirmek isteyen markalar ve işletmelere yönelik ipuçları dört başlık altında toplanıyor:

14 Şubat döneminde fiziksel ürün ya da servisleri çift konseptli ve kişiye göre özelleştirerek sunan markalar daha fazla tercih ediliyor. Dijitalin gücünü, davranışlara göre segmentasyonu kullanarak kitlelere özel kampanya ve söylemler üzerinden ilerlemek faydalı olacaktır.

Sevgililer Günü, öncesi ve sonrasıyla sosyal medya üzerinde etkileşimlerin oldukça yüksek olduğu bir dönem. Markaların, hedef kitlelerine ulaşırken bu önemli pazarlama kanalını planlı şekilde kullanmaları gerekiyor. Markanın sosyal medya hesaplarından günün dinamikleri ile alakalı sorular sormak, hashtag’ler ile kitleyi paylaşıma teşvik etmek ve en iyi paylaşımları ödüllendirmek, duygusal etkileşim sağlamak için iyi bir fırsat olarak değerlendirilmeli.

Son gün fırsat seçenekleri sunarak kargolama ve paketleme gibi konularda rakiplerden ayrışmak mümkün. Hediye seçmede son güne kalanlar için hızlı kargo seçeneği sunarak müşterilerinizi mutlu edebilir, paketin içine koyacağınız kişiye özel bir kart ile de marka bağlılığını bir adım öteye taşıyabilirsiniz.

Offline mağazalarda ışıltılı vitrinlerde sağlanan romantik atmosfer, online mağaza da özel tasarlanmış pop-up görsellerle, mikro siteler ve blog yazıları ile desteklenebilir.