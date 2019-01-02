AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan partisinin Ankara ilçe belediye başkanlarını açıkladığı toplantıda CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nu “Dünyanın neresinde 9 seçim üst üste kaybedip hala koltuğuna yapışan ana muhalefet başkanı bulabilirsiniz. Meşru değilsin” diye eleştirdi.



Peki, biz de Erdoğan’a soralım, cumhur ittifakının ortağı MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin karnesi nasıl?

Devlet Bahçeli, 6 Temmuz 1997 tarihli 5’nci Olağanüstü Kongre sonrasında MHP Genel Başkanı görevini üstlendi.

MHP, Devlet Bahçeli ile 1999, 2002, 2007, 2011, 7 Haziran 2015, 1 Kasım 2015 ve 2018 milletvekili seçimlerini kaybetti. 2002’de barajı dahi aşamadı.

7 seçimi kaybetti.

Yerel seçimlere gelince, MHP, Devlet Bahçeli ile 1999, 2004, 2009, 2014’de seçimlerde Ankara, İstanbul, İzmir başta birçok ilde belediye başkanlıklarını kazanamadı.

4 seçimi daha kaybetti.

2014’de ilk kez yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde CHP ile ortak aday olarak Ekmeleddin İhsanoğlu’nu aday gösterip kaybetti.

2014 seçiminde CHP ile Mansur Yavaş’ı Ankara’da ortak aday göstererek kaybettiklerini de vurgulayalım.

2010 referandumunda, “hayır” diyerek kaybetti.

24 Haziran 2018’de cumhurbaşkanı adayı dahi gösteremeyerek peşinen cumhurbaşkanlığı seçimini kaybetti.

Demek ki kaç seçim kaybetmiş oldu Bahçeli?

Toplamda 14 seçimi kaybeden Devlet Bahçeli’yi Erdoğan neden görmüyor?

9 seçim kaybeden Kılıçdaroğlu’nu eleştiriyor da Bahçeli ile neden koalisyon yapıp, MHP’nin yüzde 3-4 oyunu da alarak cumhurbaşkanı seçildiğini neden unutuyor?

İşte hep yazdım hep yazmaya devam edeceğim konuya geldik.

Erdoğan devamlı hücumda, CHP devamlı savunmada.

En iyi savunma hücumdur diye davranamıyor bir türlü CHP’liler.

Devlet Bahçeli kendisine karşı aday olan Meral Akşener, Ümit Özdağ, Koray Aydın ve Sinan Oğan’ı AKP’nin yargı desteği ile kurultaya gitmeyerek etkisiz kıldı ve genel başkanlığını icra müdürü kararı ile koruyabildi.

Bahçeli’nin yargı destekli genel başkanlığını “meşru” sayan Erdoğan, Mayıs 2010 tarihinde yapılan 33. Olağan CHP Kurultayı’nda, 1249 delegeden, 1189 oy alarak CHP’nin 7. genel başkanı olan Kemal Kılıçdaroğlu için “meşru değil” diyor.

16 yıl sonra MHP’nin yüzde 3’lere düşen oyuna AKP’yi muhtaç duruma düşürüp koalisyon yapmak zorunda kalan Erdoğan artık tek başına iktidar değil ki.

Bugün iktidarda AKP ve MHP koalisyonu vardır unutulmasın.

Erdoğan 31 Mart’ta yapılacak yerel seçime de MHP koalisyonu ile giriyor.

Ankara, İstanbul ve İzmir’de Büyükşehir Belediye Başkanlıklarına aday çıkartmayacak MHP için layık görülen ilçe sayısı ise toplam ilçe sayısının KDV’si bile değil.

Ankara’da 25, İstanbul’da 39 olmak üzere toplamda 64 ilçeden sadece 6’sı MHP’ye kıyak yapılır gibi bırakıldı ki Etimesgut ve Polatlı zaten MHP’nin olduğundan sadece 4 ilçede AKP aday çıkartmayarak MHP adayını destekleyecek.

Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi, “Siyasi olarak, seçim sonuçları yeni bir siyasi tablo ortaya çıkaracak. CHP ve İYİ Parti cephesinde 1 Nisan hareketi için hazırlıklar şimdiden başladı. Eğer seçimlerde başarısız bir sonuç alırlarsa Kılıçdaroğlu ve Akşener’i zorlu bir dönem bekliyor” diye yazdı.

Peki, ya Ankara, İstanbul ve İzmir başta olmak üzere AKP – MHP koalisyonu seçimleri kaybederse Erdoğan ve Bahçeli’nin koalisyon hükümetinin durumu ne olacak Abdülkadir Selvi?

31 MART YEREL SEÇİMİNİ DE YSK

DEĞİL AA MI YAPACAK?

Dünyanın hiçbir ülkesinde seçim sonuçları Türkiye’deki gibi açıklanmaz, açıklanamaz…

298 sayılı yasa seçimlerin adil bir şekilde yürütülmesi görevini Yüksek Seçim Kuruluna (YSK) veriyor.

Son yıllarda yapılan seçimler gösterdi ki YSK ise bu anayasal görevi Anadolu Ajansına (AA) devir etti.

Seçim sonuçları dünyanın her ülkesinde sıfırdan yukarıya doğru yükselerek açıklanır, takip edilir.

Türkiye’de ise YSK’nın bu görevi AA’ya devir etmesi ile yeni bir sistem bilinçli olarak devreye alındı.

100’den aşağıya doğru inen bir sistemli seçim sonucu açıklama yönetimini AA bilinçli olarak yürütüyor.

24 Haziran seçimlerinde de öyle oldu.

Cumhurbaşkanlığı yarışında Recep Tayyip Erdoğan’ın oy oranı yüzde 70’lerden başladı ine ine yüzde 52,6’ya indi.

Muharrem İnce “YSK’nın önüne avukatlar ordusu ile gideceğim” dedi ama asıl gitmesi gereken AA’nın önü idi ancak “adam kazandı” diye kısa bir mesaj vererek sonuca noktayı koydu.

CHP Genel Merkezi ise seçim sonuçlarının açıklanmasında resmen sınıfta kaldı.

Bakalım 31 Mart 2019 seçiminde YSK ve CHP seçim sonuçları açıklamasını yine yeniden AA’ya mı bırakacaklar.