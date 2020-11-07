14 haneli köyde 10 ev ve cami yandı/ Ek fotoğraflar

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Kedi ile köpeğin dostluğu görenleri şaşırtıyor
Adnan AÇIKGÖZ/SİLİFKE(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda koruma altına alınan kedi ve köpeğin dostluğu dikkat çekiyor. İlçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna yaklaşık...
Ağlara takılan ‘Sapan’ cinsi köpek balığı tekrar denize bırakıldı
Burak GEZEN/BALIKESİR, (DHA)- MARMARA Adası açıklarında hamsi avlayan ‘Çalı Balıkçılık’ isimli gırgır teknesinin denize bıraktığı ağlara, avlanması yasak olan 'Sapan' cinsi köpekbalığı takıldı. Balıkçılar,...
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ESKİŞEHİR, (DHA)- ESKİŞEHİR'de, polis yolda şarkı söyleyerek yürüyen grupta yer alan ve koronavirüs tedbirleri kapsamında zorunlu olmasına rağmen maske takmayan 3 kişiye 900'er TL...