14 haneli köyde 10 ev ve cami yandı/ Ek fotoğraflar

Adnan AÇIKGÖZ/SİLİFKE(Mersin), (DHA) - MERSİN'in Silifke ilçesindeki bir akaryakıt istasyonunda koruma altına alınan kedi ve köpeğin dostluğu dikkat çekiyor. İlçe merkezindeki bir akaryakıt istasyonuna yaklaşık...