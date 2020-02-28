Ankara Kitap Fuarı 28 Şubat – 8 Mart tarihleri arasında ATO Congresium’da siz kitapseverlerle buluşuyor.

Bu yıl konuk ülkenin Fansa olacağı Onur konuğu yazarların Gülten Dayıoğlu ve Jean Christophe Grange’ın olacağı, söyleşilerin yapılacağı ve birçok yazarın imza günleriyle hareketleneceği 14. Ankara Kitap Fuarına tüm kitapseverleri bekliyor.

Kitaplar, insanlara düşünce,fikir ve söz zenginliği kazandırır. İnsan okur.İnsanı,diğer canlılardan ayıran en önemli özellik budur.Okudukça duygu ve düşünceleri gelişir, yücelir, farklılaşır,dünyaya bakış açısı genişler. Bakış açısı genişler , yerelden ulusal ve evrensel boyutlara ulaşır…

“Yüksek göklere çıkmak için gerekli merdiven ve kanat hep kitapların sayfalarından yapılmıştır” sözü geniş ve derin anlamlar içerir. Dünya ülkelerini en iyi tanıtan uluslararası kitap fuarlarıdır.

İnsanlık tarihinin belleği olan kitaplar,yeni insanlara ulaştıkca geçmiş bugüne ve geleceğe taşınır.Kültürlerarası buluşma ve kaynaşma ile gelişen insanlık tarihi yeni boyutlara ulaşır.

Bu anlamda kitap fuarları ve eski kitapları satan sahaflar büyük önem kazanırlar.Heyecanla beklenen Ankara, İzmir, İstanbul, Adana, Erzurum,Bursa, Konya,Samsun başta olmak üzere diğer illerimizde belirli aralıklarla ve sürelerle açılan “Kitap Fuarları” toplum ve devlet hayatına yeni pencereler açarlar.

Çeşitli fuarlar açılmaktadır.Kitap fuarlarının özel ve özgün bir değeri vardır.Son yıllarda kitap fuarlarında sahafların da yer alması genç,yaşlı, meraklı ve araştırmacı, bilim adamı ve öğrenci buluşmasına önemli katkılarda bulunmaktadır. Duygu ve düşünce kaynaşması kitap fuarlarının en sıcak ortamını oluşturmakta.Toplumsal barışa katkı sağlamakta.

İlkokul, orta öğretim ve yüksek öğretim öğrencileri ve öğretmenleri ile kitap severler kitap fuarlarını dört gözle beklerler. İndirimli kitap almanın yanında yazar ve okur buluşması sıcak bir ortam yaratır. Yılda bir kez değil, üç ayda bir kitap fuarları açılmalı ve okurundan çok yazarın olduğu ülkemizde , halkımız kitaplarla buluşarak kaynaşmalıdır.



Sahaflar olmasaydı, İbn-i Sina, Birunî,Yusuf Has hacip gibi ünlü bilginlerin eserleri ve Kaşgarlı Mahmud’un Divanü Lügat-it- Türk” eseri bulunamazdı. İbn Batuta ve Evliya Çelebi gibi büyük gezginlerin eserleri bulunamazdı. Ali Kuşcu ve Uluğ Bey gibi ünlü matematikçi ve astronomların eserleri gün yüzüne çıkmazlar ve geleceğe taşınamazlardı. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Sahafların dünya kültürüne hizmetleri büyük ve önemlidir. Araştırmacıların ilk başvuracağı yerler kütüphaneler ve sahaf arşivleridir. Eski yazmaların saklandığı yerlerdir.



Çocuk kitapları büyük bir merak ve heyecanla incelenir.Yazar – kitap ve okuyucu buluşması bir tatlı anı olarak hep canlı kalır.Konferanslarla toplusal aydınlığın, duyarlılığın , sevgi ve dostluğun gelişmesine katkıda bulunulur. Okuyucuların kitap alma ve yazarına imzalatma heyecanı unutulmaz anlar olarak belleklerde yer eder.



Eski kitap meraklıları da , tarihte iz bırakmış nadide olan ve üzerlerinde “-Kitap kurtları için -Tılsım Duası-Ya!Kebikeç”yazılı eski eserlerin ilk basımlarını veya tıpkı basımlarını dört gözle, heyecanla ve merakla ararlar. Tıpkı bir kitap kurdu gibi kitaplar arasında günlerce dolaşırlar. Aradığı eski eseri bulan bir meraklının duyduğu mutluluğu ve heyecanı anlatmaya sayfalar yetersiz kalır.



Her yeni kitap okuyan kişi yeni kişilerle tanışarak arkadaş olur.Bencillikte kurtulur. Toplumsal birey haline gelir. İnsan toplumla bütünleştiği sürece mutlu ve başarılı olur.Yalnızlıktan kurtulur, ruhen, aklen ve bedenen sağlığına kavuşur.



Her yıl açılan ” Ankara Kitap Fuarı’na” ve diğer illerde açılan kitap fuarlarına ilgi büyük olmaktadır. Kitaba ilgi mutluluk ve heyecan vericidir.Düşünceye ve yazara teşviktir. Çağdaş toplumlar kitap sever ve okur. Ne mutlu okuyan ve düşünenlere.Nu mutlu alanda hizmet üretenler.Kitap fuarlarına kucak açan kent merkezleri, özel bir değer ve imaj kazanırlar.Kitap mutluluktur. kitap aydınlıktır.kitap dünya ve insandır.Kitap fuarları en büyük kültürel zenginliktir.



İnsan ve kitap bütünleşip kaynaştıkça dünya aydınlanır.Kitaplar,insanları evrensel bilince ulaştırırlar. Dünya barışına, huzuruna ve çağdaşlaşmaya en büyük katkıyı sağlarlar.