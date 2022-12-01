13’üncü kattan düşen yüksek lisans öğrencisi Onur, yaşamını yitirdi

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Tezcan SOLMAZ/DÜZCE, (DHA)-DÜZCE’de 13’üncü kattaki evinin balkonundan bina boşluğa düşen yüksek lisans öğrencisi Onur Salık (25), hayatını kaybetti.

Olay, dün 23.00 sıralarında Konuralp Mahallesi Cumhuriyet Caddesi’ndeki 15 katlı binada meydana geldi. Düzce Üniversitesi İletişim Fakültesi Radyo Televizyon Bölümü’nde yüksek lisans yapan Onur Salık, hava almak için 13’üncü kattaki evinin balkonuna çıktı. Salık, iddiaya göre dengesini kaybedince bina boşluğuna düştü. Ağır yaralanan Salık, kaldırıldığı Düzce Üniversitesi Hastanesi’nde hayatını kaybetti. Olay ile ilgili soruşturma başlatıldı. (DHA)

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