138 ATM’den para çalan çete üyeleri gözaltına alındı

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Ali AKSOYER/İSTANBUL,(DHA)İSTANBUL’da bulunan ATM cihazlarının para yatırma haznelerini tornavida benzeri aparatlarla açarak içindeki paraları çalan 7 kişilik çete polis ekipleri tarafından yakalandı. Şüphelilerin 138 ATM’yi aynı yöntemle soydukları tespit edildi. Şüphelilerin hırsızlık yaptıkları anlar güvenlik kameraları tarafından görüntülendi.

İstanbul’da birçok banka yetkilisinin ATM cihazlarının soyulduğu yönündeki şikayetleri üzerine Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri tarafından soruşturma başlatıldı. Polis ATM’lerin güvenlik kamera görüntülerini incelediğinde gerçek ortaya çıktı. ATM’lere gelen şüphelilerin ellerindeki tornavida benzeri aparatlarla para yatırma haznesini açarak içindeki paraları alarak kaçtıkları görüldü.

Hırsızlık Büro Amirliği ekipleri yaptıkları soruşturmada kısa süre içinde şüphelilerin kimliklerini tespit etti. 14 Aralık 2022 tarihinde Avcılar ve Esenyurt ilçelerinde tespit edilen 6 adrese eş zamanlı baskın yapıldı. Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüpheliler A.A.(26), Y.N.(22), Ö.T.(29), A.A.B.(25), F.A.(25), M.A.D.(41), E.G.(21)’in sorgusu Asayiş Şube Müdürlüğünde yapıldı.

Şüphelilerin 2’li 3’lü gruplar halinde ATM’lere yaklaştıkları para yatırma haznesinin girişini parçalayarak içerdeki paraları aldıkları belirlendi. Şüphelilerin aynı yöntemi kullanarak 138 ATM’den para çaldıkları ortaya çıktı. Daha önceden çok sayıda polise geliş kayıtları olduğu belirlenen şüpheliler işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildiler.

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