13 yaşındaki Rıdvan, annesinden nakledilen böbrekle hayata tutundu

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Ramazan ÇETİN/ DENİZLİ, (DHA)- DENİZLİ’nin Merkezefendi ilçesinde, 7 yıldır böbrek yetmezliği çeken, haftanın 3 günü diyalize bağlanarak yaşamını sürdüren Rıdvan Çiftçi (13), annesi Nazife Çiftçi’nin (36) bağışladığı böreğin nakledilmesiyle hayata tutundu.

Gümüşler Mahallesi’nde yaşayan ortaokul öğrencisi Rıdvan Çiftçi’ye 7 yıl önce hastanede yapılan kontrollerde böbrek yetmezliği teşhisi konuldu. Yaşamına haftada 3 gün diyalize girerek devam eden Çiftçi’nin sağlık durumu zaman geçtikçe kötüleşti. Anne Nazife Çiftçi, oğlunun gözleri önünde eriyip gitmesine dayanamadı ve böbreğinin birini vermeye karar verdi. Pamukkale Üniversitesi (PAÜ) Hastanesi’nde yapılan testlerde annenin dokularının oğluyla uyuştuğunu belirlendi. Nazife Çiftçi’den alınan böbrek, PAÜ Hastanesi Başhekimi ve Organ Nakli Merkezi Sorumlusu Prof. Dr. Murat Özban ve ekibi tarafından geçen 26 Ekim’de oğlu Rıdvan Çiftçi’ye nakledildi. Bir süre yoğun bakımda kalan Rıdvan, annesinin böbreğiyle yaşama tutundu.

Ameliyat öncesi açıklama yapan anne Nazife Çiftçi, gözünün önünde eriyip giden oğlunu yeniden hayata bağlayacak olmanın mutluğunu yaşadığını söyledi.

Artık akranları gibi rahatça koşup, oynayabileceği için mutlu olduğunu ifade eden Rıdvan Çiftçi ise “Mutluyum, artık kurtulacağım. Bundan sonra diyaliz tedavisi de görmeyeceğim. Oynayacağım, koşacağım ve ders yapacağım. Kimsenin benim gibi acı çekmesini istemiyorum. Annemin böbreğiyle tekrar hayata döneceğim” diye konuştu. (DHA)

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