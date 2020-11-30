Ana Sayfa Güncel Haberler 13 yaşındaki Mert, çektiği çakmak gazından öldü/ Ek fotoğraf
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Mersin’de PKK operasyonu: 4 gözaltı
ADNAN ACIKGOZ/MERSİN, (DHA)- MERSİN'de jandarma ekipleri, terör örgütü PKK'nın kuruluş tarihi olan 27 Kasım'da eylem yapmayı planladıkları iddia edilen 4 şüpheliyi gözaltına aldı. Terör örgütü...
Yangın çıkan otelde, odalarından itfaiye merdiveniyle alındılar
Ali LEYLAK- Ömer ŞULUL/ŞANLIURFA, (DHA) - ŞANLIURFA’da, 7 katlı otelde yangın çıkarken, müşteriler, itfaiye merdiveniyle odalarından alındı. Alevler, itfaiye ekiplerinin yarım saatlik müdahalesiyle söndürüldü. Sarayönü Mahallesi Asfalt Caddesi'nde bulunan 7 katlı otelde,...
Şehit Necmettin öğretmen, kabri başında anıldı
Sinan UÇAR/TORUL(Gümüşhane), (DHA)- TUNCELİ'de, 16 Haziran 2017 tarihinde PKK'lı teröristlerce aracı yakıldıktan sonra kaçırılıp şehit edilen öğretmen Necmettin Yılmaz, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla...
Minik İkra Deniz’in sadece 6 ayı kaldı
Burhan CEYHAN/AYDIN, (DHA)- AYDIN'ın Söke ilçesinde doğuştan SMA (Spinal Musküler Atrofi) Tip 1 hastası olan 18 aylık İkra Deniz Pamuk'un sağlığına kavuşması için ABD'de yapılacak...