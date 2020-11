13 gündür kayıp oğlunu, sokak sokak arıyor

Behçet DALMAZ/VAN,(DHA)- VAN’ın İpekyolu ilçesindeki Mehmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Harun Abo’dan (16), 13 gündür haber alamayan anne Fatma Abo, her yerde oğlunu arıyor. Sokak sokak dolaşıp, vatandaşlara oğlunun fotoğrafını gösteren anne, yetkililerden yardım istedi.

İpekyolu ilçesine bağlı Yeni Mahalle’de yaşayan Tahir-Fatma Abo çiftinin 6 çocuğundan biri olan Mehmet Erdem Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 9’uncu sınıf öğrencisi Harun Abo, mahalle servislerinde muavinlik yaparak aile bütçesine katkıda bulunmaya başladı. İddiaya göre görüldüğü en son gün ablasından para isteyen Harun Abo, olumsuz yanıt alınca küsüp, evden çıktı.

Bir daha da geri dönmedi. Anne Fatma Abo, kayıp başvurusunda bulundu. Oğlunun fotoğrafını eline alıp, sokak sokak dolaşan anne, vatandaşlara Harun’un fotoğraflarını göstererek, görüp görmediklerini soruyor.

‘HER YERDE KAYIP OĞLUNU ARIYOR’

Anne Abo, 13 gündür kayıp oğlundan haber alamadıklarını belirterek,” Oğlumun bulunması için her yere başvurdum. Ama şu ana kadar hiç bir haber alamadım. Ne olur benim oğlumu gören varsa bana haber versin. Lise 1’inci sınıfta okuyor. Çok acı çekiyorum. 6 çocuğum var. Oğlum Yeni Mahalle’de serviste muavinlik yapıyordu. Her yerde onu sordum. Şu ana kadar hiçbir haber alamadım. Oğlumun bulunması için herkesten yardım bekliyorum” dedi.

