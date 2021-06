13 gündür kayıp kampçının kardeşi: Ağabeyimden başka kimsem yok

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA)- ANTALYA’ya tatil için gelen ve Kemer ilçesinde kamp yaparken kaybolan Mustafa Yıldırım’ın (60) kız kardeşi İnci Yıldırım, “Farklı bölgelerde GSM kayıtlar var. Biri çalmış olabilir, darbedilmiş olabilir. Bir an önce ağabeyime kavuşmak istiyorum. Olumlu ya da olumsuz sonuç istiyorum. Ağabeyimden başka kimsem yok” dedi.

Kemer’e bağlı Ulupınar Mahallesi’ndeki Çıralı’da kamp alanına gelerek, tatilini geçiren Mustafa Yıldırım, 24 Mayıs’ta fotoğraf çekmek için dağlık alana gitti. Yıldırım’dan bir daha haber alamayan ve telefonla da ulaşamayan yakınları, jandarmadan yardım istedi. İhbar üzerine, Yıldırım’ın bulunması için arama çalışması başlatıldı. Arama çalışmaları, Ankara Jandarma Özel Asayiş Komutanlığı Dağcılık Timi ve İl Jandarma Komutanlığı’na bağlı Jandarma Arama Kurtarma (JAK) Timi tarafından karadan, havadan ve denizden yürütüldü. Arama çalışmalarının 13’üncü gününde de Mustafa Yıldırım’ın izine rastlanılmadı.

‘MARKET ALIŞVERİŞİNDE MOBESELERE TAKILIYOR’

Mustafa Yıldırım’ın Zonguldak’ta yaşayan kız kardeşi İnci Yıldırım da Kemer’e gelerek, arama çalışmalarını takip etti. DHA’ya açıklama yapan Yıldırım, “Ağabeyim aşılarını falan oldu. Sıkıntılı bir süreçti, yasaklar bitti, buraya gelmek istedi. ‘Her zaman gittiğim bir yer ve yalnız gidiyorum, sürekli gidiyorum, aklın kalmasın’ dedi. 21’inde buradaydı ve 22 Mayıs’ta beni aradı. Havanın serin olduğunu, istediği gibi bir hava olduğunu söyledi. Sıcak havayı sevmiyordu. Onun için erken gelip dönmek istedi. Ayın 4’ü, 5’i gibi dönmeyi düşünüyordu. Sonrasında pazar gecesi arkadaşlarını aramış, birkaç arkadaşını, en son Berrin hanım diye bir bayanla görüşmüş. Pazartesi günü de çadır civarında işte temizlik gibi birtakım şeyler yapılacakmış bu nedenle çadırını kaldırmış. Birtakım alışveriş yapmış marketten orada da mobeselere takılıyor. Son bir çıkışta da mekan sahibi birisiyle konuşuyor. Son olarak da mobeseye bu konuşmanın ardından takılıyor. Ondan sonra geri dönüş görüntüleri yok” dedi.

‘TELEFONLARA GERİ DÖNÜŞ OLMADI’

Ağabeyinin en son kamp yapan bir grup gençle karşılaştığının jandarmaya bildirildiğini anlatan İnci Yıldırım, “O günden sonra herhangi bir haber alınamadı fakat 24 Mayıs ile 27 Mayıs gece 22.00’a kadar sinyali vardı. Gece 22.00’de 27 Mayıs gecesi telefonu kapandı ve bu arada arkadaşları arıyor, çalıyor telefon fakat hiçbirine geri dönüş yok. Ben de arkadaşlarıyla zaten hep söylemiştim; ‘O hep hemen geri dönmez, müsait değildir, daha sonra geri dönüyor. Bana da hep aynısını yapıyor’ dedim. Bana da perşembe günü saat 14.00-14.30 arası arkadaşları aradı haber verdi. Ben en son zaten pazartesi, kaybolduğu gün, hikayelerde bir fotoğraf görmüştüm; Kemer’de koy fotoğrafı, kendisi yoktu. Ondan sonra ben direkt karakola başvurdum, kayıp işlemleri için. Oradan da savcılığa gittim ama yetişemedim. Daha sonra ertesi sabah tekrar gittim, savcılığa GSM için yakınının başvurması gerekiyormuş. Dilekçe verdim oraya ve imzaladım, dosyaya koydular ve ben direkt Antalya’ya yola çıktım” diye konuştu.

‘DARBEDİLMİŞ OLABİLİR’

Ağabeyinin 24-27 Mayıs’taki GSM kayıtlarına ulaşılmasını istediğini vurgulayan İnci Yıldırım, “Çok farklı bölgelerde kayıtlar var. Biri almış olabilir. Biri çalmış olabilir, darbedilmiş olabilir. Ben bir an önce ağabeyime kavuşmak istiyorum. Olumlu ya da olumsuz bir sonuca ulaşmak istiyorum. Çünkü benim ağabeyimden başka kimsem yok. Biz iki kardeş olarak yaşıyorduk bu hayatta. Çok düşkündü. Aşırı düşkündük. Yani aklı çıkardı bir şey olacak, diye. O benim için baba, anne, her şey olmuştu. Ben de onun için öyle olmuştum. Çok mağdur durumdayım. Beynim allak bullak, ne yapacağımı bilmiyorum, çaresizim” dedi.

FOTOĞRAFLI

