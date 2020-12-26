12 yıldır ölenlerin kayıtlarını tutuyor

Sinan HARMANCI/AMASYA, (DHA) – AMASYA’da işçi emeklisi Hüseyin Tırpan (59), köyünün nüfusuna kayıtlı olup da vefat edenlerin isimlerini ajandasına yazıyor. 12 yılda hayatını kaybeden 350 kişinin ölüm bilgilerini ajandasında kayıt altına alan Tırpan, “İleriye dönük güzel bir hatıra olsun diye ölüm kayıtlarını tuttum” dedi.

Çalıştığı tuğla fabrikasından emekli olan Hüseyin Tırpan, 12 yıl önce doğup, büyüdüğü Yassıçal köyünün nüfusuna kayıtlı olup ölenlerin isimlerini ve bilgilerini ajandasına yazmaya başladı.

Ad, soyad ve ölüm tarihiyle kayıt altına aldığı köylülerini, aynı ismi ve soyadı taşımaları halinde lakaplarıyla not eden Tırpan, bugüne kadar ajandasına 350 kişinin bilgilerini yazdı. Ajandasında

‘Kör ibiğin Abdullah’, ‘Hakkının Yuluk’, ‘Ayrancının Hülü Ebe’, ‘Tıstıs Ana’ gibi lakaplar bulunan

Tırpan, koronavirüs nedeniyle bu yıl ölümlerin önceki yıllara oranla arttığını söyledi.

Hüseyin Tırpan, “2008 yılından bu yana köyümüzde ölenleri isim, soyadı ve lakapları ile birlikte deftere kaydettim. Bu çalışmayı yapmamdaki amaç ileriye dönük nesillerimizin kendi köyünde kimlerin yaşadığını ve ölüm tarihlerine bakarak maziyi hatırlamalarıdır. Güzel bir hatıra olsun diye ölüm kayıtlarını tuttum” diye konuştu. Dilek Tırpan da eşinin yaptığı çalışmayı desteklediğini söyledi.

Yassıçal köyünde yaşayan Satılmış Asarkaya ise Tırpan’ın ölenlerin listesini deftere yazarak, gelecek nesillerimize bir hatıra bırakmasının güzel bir çalışma olduğunu belirtti.

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