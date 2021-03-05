12 yıl 11 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan şüpheli yakalandı

Cumhurbaşkanı Erdoğan, merakla beklenen kabine toplantısının ardından açıklamalarda bulundu. Erdoğan, düşük ve orta riskleri illerde kafe ve restoranların yüzde 50 kapasite ile hizmete geçeceğini belirterek, düşük ve orta riskli illerde hafta sonu yasaklarının da kalktığını belirtti. Akşam 21.00'dan sabah 05.00'a kadar olan yasak ise devam edecek.