12 yaşındaki çocuk, motosikleti düz kontak yaparak çaldı

Bülent TATOĞULLARI/ANTALYA, (DHA)- ANTALYA’da 12 yaşındaki M.E., site önünde park halinde olan Ercan S.’ye ait motosikleti, düz kontak yaparak çaldı. İki sokak ileride arıza yapınca motosikleti bırakıp, yeniden olay yerine gelen M.E., gazetecilerin dikkati sayesinde polis tarafından yakalandı. M.E.’nin motosikleti çalma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün akşam saatlerinde Muratpaşa ilçesi Doğuyaka Mahallesi İpek Sitesi önünde meydana geldi. Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’de elektrik kesim görevlisi olarak çalışan Ercan S., enerji kesimi yapacağı abonenin oturduğu siteye gelince motosikletini park etti. Bir süre sonra geri dönen Ercan S., motosikletinin yerinde olmadığını fark edince durumu polise bildirdi. İhbarın ardından bölgeye polis ekipleri ile gazeteciler geldi.

GAZETECİLER KAMERA GÖRÜNTÜLERİNDEN TANIDI

Polis, şüpheliye ulaşmak için güvenlik kamerasını incelerken, eşkal bilgilerine uyan ve adının M.E. olduğu belirtilen şüpheli de olay yerine geldi. Gazetecilerin “Güvenlik kamerasındaki şüpheliye benziyor” uyarısı üzerine M.E., polis tarafından yakalandı. Sürükleyerek çaldığı motosikleti düz kontak yaparak çalıştırdığını söyleyen M.E., iki sokak ötede motosikleti bıraktığını anlattı. Motosikleti bıraktığı sokağı polislere gösteren M.E., nasıl düz kontak yapıp çaldığını en ince detayına kadar anlattı. Hırsızlık olayı, anbean güvenlik kameralarınca kaydedildi.

Çocuk Şube’ye teslim edilen M.E., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

