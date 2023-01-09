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Uzman Psikolog, Yazar, Akademisyen Servet Aşan tarafından kaleme alınan 12. Seans Füg kitabı, insanların yaşadıkları toplumsal sorunların, kaygı ve stresin, uyku bozukluklarının, travmalarının bir hikâye ile psikolojik bir hastalığa nasıl ulaştığını okuyucuya sunuyor.

Ali Baran Fayık

Günümüzde bireysel ilişkiler, kaygı ve Stres ile birlikte çocukluk çağı travmalarının bireyin statüsü ne olursa olsun Psikolojik anlamda hiç beklemediği noktalara taşıyabileceği unutulmamalıdır. İnsanlar yaşadıkları veya tecrübe edindikleri olaylardan sonra bilinçaltında çıkaramadıkları birtakım soru işaretleri kalabiliyor. Bu anlamda Uzman Psikolog, Yazar, Akademisyen Servet Aşan tarafından kaleme alınan 12. Seans Füg kitabı alışılmışın dışında okuyuculara toplumsal sorunların, kaygı ve stresin uyku bozukluklarının, travmalarının bir hikâye ile psikolojik bir hastalığa nasıl ulaştığını okuyucuya sunuyor. Aynı zamanda bahsi geçen sorunlar üzerine okuyucuyu düşündüren ve farklı bir bilişsel sisteme sürüklemeye çalışan bir eser olarak ortaya çıkıyor.

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12. Seans Füg kitabı okuyucunun etrafında yaşanan tüm olaylara yönelik farklı bir bakış açısı kazandırırken, insanların geçmişiyle yüzleşmesini de sağlıyor. Ender görülen Psikolojik hastalıkların da toplumda var olduğunu ve bir ruh sağlığı yasası ile denetlenebilecek psikologlar kanunu ile sorunlara daha ciddi yaklaşmamızı sağlayacak adımların atılmasının ne kadar önemli olduğu da bu kitapla birlikte bir kez daha anlatılmaya çalışılıyor. Psikolog ünvanı almaya hak kazanmamış kişilerin bu alanı toplumsal anlamda ne kadar tehlikeli bir şekilde istismar ettikleri de açıkça bir hikâye örüntüsüyle anlatılmıştır.

FÜG HASTALIĞINI TANITMAK İSTEDİM

Uzman Psikolog Aşan,” 12.Seans Füg kitabı Psikolojik bir hastalık olan Dissosiyatif Füg bozukluğunu konu aldığım ve okuyuculara bu hastalığı bir hikâye ile bütünleşerek tanıtmak istediğim bir romandır. Dissosiyatif Füg; kişinin bir anda geçmişini ve kimlik bilgilerini unutması ve yaşadığı yerden ayrılması şeklinde görülmektedir. Bu kişiler amnezi(unutkanlık)yaşadıklarının farkında değillerdir. Oluşan yeni karakterin her zamanki karakteriymiş gibi yaşamlarını sürdürmeye çalışırlar. Bazen kısa süreli ve nadiren de olsa aylarca sürebilecek bir hastalıktır. Romanda hastalığı tüm yönleriyle anlatmaya çalıştım. Bu anlatım da günlük hayatta karşılaşabileceğimiz psikolojik anlamda bizleri yıpratabilecek birçok konuya karakterler arasındaki diyaloglarla değindim ve bu diyaloglar da kimi zaman okuyucuyu düşündürecek kimi zamanda karşılaştığı sorunlara yönelik çözümleri de sunmaya çalıştım” dedi.

FÜG HASTALIĞI ÇOK FARKLI

Kitabın adının ise 12.Seans Füg olmasının nedenini de açıklayan Aşan,” Aslında hiçbir zaman 12.Seans görüşmesinin yapılmamasından kaynaklıdır. Yani 11 seans Psikolog görüşmesi raporlarıyla birlikte kitapta sunulmuştur. Ancak 12.Seans görüşmesi yapılmamıştır. Başkarakterimizin bir cinayet polisi olması ve öfke kontrolü problemi yaşadığı için bir psikoloğa yönlendirilmesiyle geçmişinde yaşadığı şiddet ve yetimhane etrafında dönüp dolaşan çocukluk çağı travmalarının karakterimizi Füg hastası olmasına ve sonradan Füg yaşadığı esnada karşılaştığı yeni karakterlerle tam bir gerilim cinayet ve polisiye sürecinin ortasında buluyor. Yardım için gittiği Psikoloğun aslında başkarakterimizin travmalarıyla ilgili kişisel bağlantılar kurmasıyla Füg hastalığına yönelik farklı düşünceler ve yönlendirilmeler yapmasına sebep oluyor. Uyku bozuklukları, Stres, Kaygı ve travmalara yönelik bilgilendirici diyaloglar da hikâyeyi aslında okuyucuya fark ettirmeden kendi hayatıyla bütünleştirebileceği bir şekilde sarıp sarmalıyor. Okuyucuyu sıkmadan okuduğu tüm cümleleri betimleyerek ilerleyeceği bir romandır. Roman bu özelliğiyle okuyucu da aslında bir film senaryosu tarzında bir his de bırakıyor. Beklenmedik durumların yaşanması okuyucuya daha fazla merak veriyor ve alışılmışın dışında bir bilişsel sisteme yönlendiriyor” diye konuştu.

KİTABIN AMACI İNSANLARI BİLİNÇLENDİRMEK

Aşan,” Romanın bir cinayetle başlaması ve 6 ay geriden gelmesi, tam durulurken çeşitli cinayetlerle tekrar aksiyon alması ve okurken Psikolojik anlamda bilgilendirmek yine kitabın temel özelliklerindendir. Hikâye İstanbul ve İzmir’in Urla ilçesinde geçiyor. Bir tetikçi karakterin polislerden kaçma isteğiyle kaza yapması ve orada tanıştığı Ebru karakteriyle yakınlaşmasından sonra yakın arkadaşının da dahil olduğu bir katliam ile tekrar İstanbul’da intikam alma peşinden giderek adaleti araması hikâyenin aksiyonundaki en önemli husustur. Sonrasında başkarakterimizin Füg hastası olduğunu öğrenmesiyle bilinçli karakter değişikliğine geçişi hem ilişkilerini hem intikamını sorgulatırken okuyucuya da toplumsal mesajlar veriyor. Aynı zamanda gittiği Psikoloğun mesleki kimliğiyle ilgili de gerçek bilgiler paylaşıldıkça hikâyenin tüm parçaları birleşmeye fakat okuyucuyu şaşırtmaya devam ediyor” dedi.

ADALET, MAŞERİ BİR GERGİNLİKTİR

Aşan,” Romanın ikinci serisini yazmaktayım. 12.Seans Füg kitabının devamı olacak. Okuyucularımın, beklentisi ve arzusu da bu yönde olması beni çok mutlu ediyor. Bazen tanımadığım insanlardan mesajlar alıyorum; hikâyenin devamını şaşırdıklarını ve hikâye ile ilgili beklentilerini paylaşıyorlar. Romanın bazı cümleleri okuyucuyla beni de bir araya getiriyor. Örneğin;

Oysaki geçmiş takılıp kalacağımız bir yer değil, deneyimlerle şimdiki zamanı yönetebileceğimiz bir süreçtir.

Çünkü adaleti sağlamaya çalışan değil, adaletsizliğe maruz kalan ölür, adaletsiz olan öldürür.

Vazgeçemediği bir alışkanlık gibiydi, vazgeçemediğimiz acılar gibi.

Çünkü kaygı bir uyarı sistemiydi ve onu yaratıcılığa sürüklemeliydi.

Keşke varsa öfke vardır.

Ve onlara ait olmayan şeylere onları sürükleyen arzu kırıntılarıdır.

Dünü yok gibiydi, yarını da düşünmüyordu.

Hassas kalplerin cehennem bekçileri yakınlarımızdı ya da yakın sandıklarımız.

Adalet, maşeri bir gerginliktir.

Cümleleri okuyucuyla benim de bütünleşmemi sağlıyor. Çünkü kitapta yer alan bazı ifadeler hepimizin günlük yaşantısında bile kullanmak istediğimiz ancak kullanamadığımız bazı ifadeler taşıyor. Bu ifadeler fark etmeden yaşam tarzımızı ve ilişkilerimizi etkiliyor. Bu nedenle 12.Seans Füg kitabı okuyucuyla aramızda bir ayna görevi görüyor” şeklinde konuştu.

Özgeçmiş

Ben, Uzman Psikolog / Yazar Servet Aşan. Psikoloji Lisans eğitimimi ve Yüksek Lisans eğitimimi Haliç Üniversitesinde tamamladım. Eğitim dönemimde birçok Sosyal Sorumluluk Projelerinde Genel Koordinatörlük görevini üstlendim. Bu projelerden en önemlileri; Sensiz Olmaz Projesi, Sağlıklı Yaşam İçin Temiz Adımlar Projesi ve Çocukları Bilinçlendirme Projesiydi. Projelerin tamamı toplumsal duyarlılıkla ilgiliydi. 2020 yılında “Genç Psikologlar” 2022 yılında “12.Seans Füg” kitaplarını kaleme aldım. 2021 yılında Facebook Türkiye’nin 10 Ekim Dünya Ruh Sağlığına özel Türkiye açılımı projesinde Psikologları temsil etmenin mutluluğunu yaşadım. Meslektaşlarımla birlikte Psikoloji Gençlik Derneğinin kurucularından olup hala Başkanlığını yürütmekteyim. Yine 2021 yılının Haziran ayında yapılan Türk Psikologlar Derneğinin 33. Olağan Genel Kurul seçimleriyle Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeliğine seçildim. Özel Kliniğimde bu alanda hizmet vermeye devam etmekteyim.