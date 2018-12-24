Aktif volkanlarıyla, ‘Pasifik Ateş Çemberi’ içerisinde yer alan Endonezya’da Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı’nda meydana gelen tsunamide hayatını kaybedenlerin sayısı 281’e, yaralı sayısı bin 16’ya yükseldi. 57 kişinin de hala kayıp olduğu bildirildi.

Endonezya Ulusal Afet Yönetim Ajansı (BNPB) sözcüsü Sutopo Purwo Nugroho, 600’den fazla konutun, 400’den fazla bot ve geminin de zarar gördüğünü, arama-kurtarma çalışmalarının sürdüğünü ve ölü sayısının, ekiplerin tsunaminin en sert vurduğu bölgelere ulaşmasıyla daha da artabileceğini duyurdu.

5 YAŞINDAKİ ÇOCUK ENKAZDAN 12 SAAT SONRA KURTARILDI

Endonezya’da Sumatra ve Cava Adası arasındaki Sunda Boğazı’nda meydana gelen tsunamide, arama kurtarma ekipleri üzeri enkazla kaplanan bir otomobilin içinde 12 saat boyunca yardım bekleyen küçük bir çocuğu kurtardı.

İsminin Ali olduğu öğrenilen 5 yaşındaki çocuğun ağlamalarını duyan polisler, arabanın üzerinden enkazı kaldırarak çocuğu kurtarmayı başardı. Küçük çocuk ile birlikte arabada başka kurtulan olup olmadığı ise bilinmiyor. Yaşanan o anları ise polisler kaydetti.