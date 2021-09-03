12 otelde, 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi

Levent YENİGÜN/KEMER (Antalya), (DHA) – ANTALYA’nın Kemer ve Manavgat ilçelerindeki 12 otelde yapılan denetimlerde, toplam 5 bin 6 litre kaçak ve sahte içki ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, Manavgat ve Kemer ilçelerinde faaliyet gösteren bazı otellerde kaçak ve sahte içki satışı ile sunumu yapıldığı yönünde bilgi aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, Manavgat’ta 5, Kemer’de 19 olmak üzere toplam 24 otelde denetim gerçekleştirdi. Denetimlerde, Manavgat’ta 2 otelde 1558 litre, Kemer’de 10 otelde 3448 litre olmak üzere toplam 5 bin 6 litre kaçak/sahte içki ele geçirildi. Olaylarla ilgili 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.

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