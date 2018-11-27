Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, Mardin’in Kızıltepe ilçesine bağlı Aşiti mahallesinde tamamlanan 12 milyon liralık yatırımın ardından arıza sayısının geçen yıla göre yüzde 35 oranında azaldığını söyledi.

Dağıtım bölgesindeki Diyarbakır, Şanlıurfa, Mardin, Batman, Siirt ve Şırnak’taki tüketicilere kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji verme hedefini sürdürdüklerini vurgulayan Bulut, Enerji Bakanlığı ile EPDK’nın hizmet kalitesi ve müşteri memnuniyeti yönetmeliklerine uygun yatırımlar gerçekleştirdiklerini belirtti.

Bulut, Mardin’in en büyük ilçesi Kızıltepe’nin Aşiti mahallesinde bu doğrultuda yapılan yatırım ile 25 kilometre orta ve 26 kilometre alçak gerilim kablosunun yer altına alındığını söyledi. Bulut, “Yatırım bölgesinde toplam gücü yaklaşık 14 bin 500 KVA (kilo-volt amper) olan 15 adet trafo tesisi kurulurken, 374 adet de kaçak elektrik kullanımını önlemesi ile bilinen Alçak Gerilim Sayaç Otomasyon Panosu (ASOP) kuruldu. Mahalledeki cadde ve sokak aydınlatmalarını da yenileyerek iletim hatlarını yeraltına aldık. Bunun için de 784 adet galvanizli aydınlatma direği diktik” diye konuştu.

“YATIRIMLAR SAYESİNDE ARIZALAR AZALDI”

Gerçekleştirilen yatırımlar sayesinde arızaların azaldığını ifade eden Dicle Elektrik Dağıtım Mardin İl Müdürü Memet Bulut, bunun en çarpıcı örneklerinden birini Kızıltepe’nin Aşiti mahallesinde yaşadıklarını söyledi. Bulut, 12 milyon liralık yatırım gerçekleştirdikleri mahalledeki arıza sayısının, yatırım öncesi aynı döneme göre yüzde 35 oranında azaldığını kaydederek, ‘’Bunda yatırımlar ile enerji altyapısını güçlendirmek kadar, kayıt dışı kullanımı önleyici tedbirlerin de etkisi var. Hedefimiz tüm dağıtım bölgemizde olduğu gibi Mardin’e de kayıpsız, kesintisiz ve kaliteli enerji vermektir. Bu hedefe her geçen gün bir adım daha yaklaşıyoruz. Daha iyisine ulaşmak için arkadaşlarımızla birlikte tüm gücümüzle çalışmaya devam ediyoruz’’ dedi.