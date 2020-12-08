12 gündür kayıp Mustafa Özbay aranıyor

Ali ÇEVİKBAŞ/ISPARTA, (DHA)- ISPARTA’da, 12 gün önce kaybolan Mustafa Özbay’ı (57) arama çalışmaları sürüyor.

Isparta’da merkeze bağlı Deregümü köyünde yalnız yaşayan Mustafa Özbay, 27 Kasım günü kayboldu. Özbay’ın 3 çocuğu kayıp başvurusunda bulundu. Geçen hafta jandarma, AFAD ve köylüler bölgede arama çalışmalarında bulundu ancak bir sonuç elde edilemedi. Mustafa Özbay’ı arama çalışmaları 12’nci günde de devam etti.

Kaybolduğu gün cep telefonu evde bulunan ancak sürekli kullandığı battaniyesi bulunmayan Mustafa Özbay’ın öldürülüp, cesedinin battaniye ile başka bir yere taşındığı şüphesini ortaya çıkardı. Özbay için jandarma Arama Kurtarma (JAK) timleri, Isparta Valiliği Afet ve Acil Durum ekipleri arama çalışmalarına devam ediyor. Köyün çevresi ile seralar ve Isparta Belediyesi Hayvan Barınağı’nın bulunduğu bölgedeki ormanlık arazi aranıyor. Dron ve eğitimli köpeklerin de kullanıldığı aramada, 12 gündür herhangi bir ize ulaşılamadı.

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