“Sen, ne güzel bulursun gezsen Anadolu’yu” diyordu şair, şimdi ülkemizin kentleri, büyük kentlere gelerek kültürel ve tarihi zenginliklerini afişleri ,sergileri ve diğer etkinliklerle “TANITIM GÜNLERİ”nde sergilemekteler. Heyecanla, merakla, hevesle ve büyük ilgiyle karşılanan bu kültürel etkinlikler büyük ses getirmekte. Bu tanıtım günleri her yıl yenilenerek yapılmalıdır.



Ankara , İstanbul, İzmir ve diğer illerimizde , kentleri tanıtım günleri düzenlenmekte ve toplum büyük bir ilgi, sevgi ve dikkatle bu sergileri izlemekte.Ayrıca Anadolu’nun kırsal kesimlerinden büyük kentlere göç eden aileler de doğdukları yerlerin kültürel zenginliğini bir kez daha gezip görerek hasret gidermekte ve gururlanarak mutlu olmaktalar.

Dış ve iç turizme büyük katkıları olan bu etkinlikler, ülkemizin tanıtımına büyük katkılar sağlamakta. Bu sergiler, zengin ve renkli halk kültürümüzü , halkımızla buluşturup kaynaştırarak gurur ve mutluluk kaynağı olmakta.Tanıma,tanıtma ,dostluk ve koruma külltürü gelişmektedir.



Ben Anadolu, şiirimde anlatmaya çalıştığım Ülkemiz, şiirlere, romanlara,öykülere, türkülere ve belgesellere hep konu olmakta.

“Ben Anadolu: Tarihe tanıklık eden,/Çağlar ötesinden kalma mabetler,saraylar,/Anadolu , Rumeli hisarları,bedestenler,/Arkeolojik,etnografik tarihi bulgular,/Pişmiş toprak üstüne çivi yazılı mektuplar,/Antik seramik, cam, bronz,/Türk –İslam eseri belgeler,/Kalaylı bakır taslar,helkeler/Bende.



Dünyaca ünlü eşsiz mozaikler,/Höyükler,Tümülüsler,/Eski şark ve garp eserleri,/Dikili ve yazılı taşlar,/Tekkeler, zaviyeler,/Kazanlar dolusu keşkekler,aşlar,/Kara gözler,kara kaşlar,/Oyalar,işlemeler,nadide taşlar,/Kınalı kuzular,başlar,/Bende.

Çini sanatıyla donatılmış,/Turkuaz külliyeler,/Selimiye, Süleymaniye,Gök medrese,/İmarethane,şifahane,darphaneler,/Arkaik mimariler,lahitler,/Çifte başlı çifte minareler,/Geçmişten geleceğe uzanan,/Ata sanatı tezhip, hat, minyatürler,/İlk kurşun ve ilk adım anıtları,/Bende.

Karun hazineleri,Hitit güneşi,/Nemrut Dağı’nın yoktur eşi,/Kabartma kitabe,burmalı sütun,

Medusa, Troya,Larisa,Termossos,/Altın şamdanlı, fil dişi,/Nadide taşlarla süslü Topkapı,Yerebatan Sarayı,/Bağdat köşkü, hırka-i saadet,/Sorguçlar,nişanlar, silahlar,şamdanlar,

Zümrüt ve inciler bezeli tahtlar,//Mukaddes emanetlerle ,/Vefalı,cefalı analarla doluyum,

Ben Anadolu’yum.”

80’li yaşlarının ortalarına kadar sahneye çıkmaya devam eden tiyatronun kutup yıldız’ı rahmetli Kenter, Sahneye koyduğu eserlerle bize ışık tutmakta: “Ben Anadolu” : Güngör Dilmen – Kent Oyuncuları – 2007

UNESCO’nun amaçlarından birisi olan “Kültürel ulaşım” projesi, insanları ve toplumları buluşturarak ve kaynaştırarak dünya barışına katkılar sağlamaktır. Bu evrensel projenin ülkemizde uygulama alanına geçirilmesi de anlamlı ve yararlı olmuştur.

Yerelden ululsal ve evrensele ulaşmak çok zor bir süreçtir.Bu süreci anlamak, geliştirmek ve hızlandırmak için herkes üzerine düşeni yapmalıdır.

Üikemize büyük bir açık hava müzesi niteliği kazandıran tarihi özelliklere ve doğal güzelliklere gerekli değeri vermeliyiz.



Kentlerimizin tanııtım sergilerinde en çok ilgi gören geleneksel el sanatlarımızın , yerel mutfaklarımızın ve tüm halk kültürü zenginliğimizin kıymetini bilmeliyiz.İç ve dış turizm açısından da önceliği ve önemi bulunan bu değerlerimiz korunmalı, geliştirilmeli ve tanııtılmalıdır. Kültürel değerlere gölge düşürülmemelidir. Bilgiyle ve bilinçle yapılacak yerel, ulusal ve uluslararası her etkinlik, ülkemiz adına olumlu imajlar yaratacak ve kazanan halkımız ve ülkemiz olacaktır.

Bu konularda yerel ve kamusal alanda görev yapan tüm yöneticilere, üniversitelere, eğitim kurumlarına,sivil toplum örgütlerine ve halkımza büyük sormluluklar ve görevler düşmekte.



Bunun en güzel örneğini “12. EGE İLLERİ TÜRKİYE TANITIM GÜNLERİ” görmekteyiz.

Ankara’da faaliyet gösteren Ege illerinin vakıf ve dernekleri tarafından 2005 yılında kurulan “Egem Platformu”nca düzenlenen 12. Ege İlleri Türkiye Tanıtım Günleri 28 Kasım 2019 perşembe günü Saat: 12.30’da ANFA Altınpark Fuar ve Kongre Merkezi’nde tüm ziyaretçilerine kapılarını açıyor. Emeği geçenleri kutluyor, başarılar diliyorum.

28 Kasım – 1 Aralık 2019 tarihlerinde gerçekleştirilecek olan ve siyasi parti liderleri, Egeli bakanlar, milletvekilleri, bürokratlar ve iş adamları tarafından açılışı yapılacak olan, Ankara’daki Egelilerin ev sahibi sıfatıyla tüm ziyaretçilere Ege’nin misafirperverliğini, tarihini, kültürünü, turizmini, termal ve mutfak zenginliklerini sergileyeceği, Ege esintilerini Ankara’da estireceği bu etkinlikte, tüm başkentlileri Ege’nin zenginlikleri ile buluşmaya davet ediyorum.