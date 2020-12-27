12 bin 626 kişilik ekiple karla mücadele çalışması

ANKARA, (DHA)- ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanlığı, yurt genelinde etkili olan kar yağışı sonrası 440 karla mücadele merkezinde, 10 bin 665 makine- ekipman ve 12 bin 626 kişilik personel ile kar ve buz mücadelesi çalışmalarının yürütüldüğünü belirtti.

Bakanlıktan yapılan açıklamada, yurt genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından 12 bin 626 kişilik personel ile kar ve buz mücadelesi çalışmalarının yoğun olarak sürdüğü bildirildi. Çalışmalarda kullanılmak üzere 526 bin 129 ton tuz, 402 bin 865 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 9 bin 702 ton kimyasal buz çözücü ve 130 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandığı bildirildi. Yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 818 kilometre kar siperi yapıldığı aktarıldı.

TRAFİK AKIŞI TAKİP EDİLİYOR

Karayolları Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan karla mücadele merkezinde; güzergah analizinin, karla mücadele çalışmalarının, açılan ve kapanan yolların, anlık trafik monitörler üzerinden takip edildiği kaydedildi. Kritik kesimlerde kullanılan 500 karla mücadele aracında kamera, 5 bin 750 karla mücadele aracında da ‘Araç Takip Sistemi’nin bulunduğu tüm araçların çalışmaları sırasında herhangi bir olumsuzlukla karşılaşılması durumunda müdahale edilip, ilgililerle koordinasyon sağlandığı belirtildi.

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