112’nin ‘engelolma’ etiketi gündem oldu

Engin ÖZMEN/ ESKİŞEHİR (DHA)- ESKİŞEHİR 112 Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı Komuta Kontrol Merkezi’ne gelen gereksiz çağrılara dikkat çekmek amacıyla dün akşam başlatılan ‘#engelolma’ etiketi, Twitter’da gündem oldu. Sağlık çalışanları çağrı karşılama ekranına düşen ilginç şikayetleri fotoğraflayıp paylaşırken, ‘maske takamaz raporu’ isteyen bir kişinin şikayeti ise dikkat çekti.

Eskişehir 112 Ambulans Servisi Başhekimliği’ne bağlı Komuta Kontrol Merkezi’ne yıllık 300 binin üzerinde çağrı gelirken, bunun yüzde 68’ini gereksiz çağrılar oluşturuyor. Başhekimlik, koronavirüs süreciyle birlikte çağrıların yüzde 60 oranında arttığını ifade ederek, gereksiz çağrılardaki artış üzerine harekete geçti. Başhekimlik, sağlık çalışanlarının yer aldığı bir videoyu sosyal medya hesaplarından paylaşırken, akşam saatlerinde de sosyal medyada gereksiz çağrıların yanı sıra trafikte ambulansa yol verilmemesi gibi sorunlara dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak için ‘#engelolma’ etiketiyle etkinlik düzenledi. Etkinliğe birçok internet kullanıcısının da destek vermesiyle ‘#engelolma’ etiketi Twitter’da gündem oldu.

PAYLAŞIMLARDA İLGİNÇ ŞİKAYETLER DİKKAT ÇEKTİ

Sosyal medyada ‘#engelolma’ etiketiyle yapılan paylaşımlar arasında Komuta Kontrol Merkezi çağrı karşılama ekranına düşen ilginç şikayetler ise dikkat çekti. Paylaşımlardan birinde, arayan bir kişinin ‘maske takamaz raporu’ istediği, maskenin kendisine alerji yaptığını savunduğu yer aldı. Çağrı merkezini arayan başka biri ise 10 gündür saçları yolunuyor gibi hissettiğini söylediği, bir diğerinin de 9 kase sütlü tatlı yediğini ve mide bulantısı, kramp ve baş dönmesi şikayeti olduğunu, evdeki perdelerin üzerine geldiğini belirterek yardım istediği yer aldı.

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