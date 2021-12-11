11 yıl hapis cezasıyla aranan şüpheli, yakalandı

Burak EMEK/DİYARBAKIR, (DHA)- DİYARBAKIR’da hakkında 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan L.S. isimli kadın, polisin yaptığı uyuşturucu uygulamasında yakalandı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen L.S., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Yenişehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yapılan ‘Narko Yenişehir’ uygulamasında şüphe üzerine bir otomobil durdurularak kimlik kontrolü yapıldı. Ekipler, yaptıkları Genel Bilgi Taraması (GBT) sorgusunda L.S., isimli kadının hırsızlık ve konut dokunulmazlığını ihlal etme suçlarından hakkında 11 yıl 15 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunduğunu belirledi.

Gözaltına alınan L.S., Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği’ne teslim edildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından L.S., sevk edildiği adliye çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

FOTOĞRAFLI

- Reklam -