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12 Nisan 2019
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Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) 11 üniversiteye rektör ataması yapılacağı duyuruldu.
Yükseköğretim Kurulu'nca (YÖK) 11 üniversiteye rektör ataması yapılacağı duyuruldu.
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11 üniversiteye rektör atanacak

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Yükseköğretim Kurulu’nca (YÖK) 11 üniversiteye rektör ataması yapılacağı duyuruldu.

YÖK tarafından Adıyaman, Aksaray, Amasya, Burdur Mehmet Akif Ersoy, Düzce, Çorum Hitit, Kastamonu, Kırşehir Ahi Evran, Ordu, Isparta Süleyman Demirel ve Yozgat Bozok üniversitelerine rektör atanacağı açıklandı. Buna göre, Cumhurbaşkanlığı Kararnameleri’nde belirlenen şartları taşıyan rektör adayları, YÖK’e başvurabilecek. Bugün başlayan başvurular, 26 Nisan’da sona erecek. Başvurular, ‘rektoraday@yok.gov.tr’ adresine, e-posta yoluyla da yapılabilecek.

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Editörhttps://sonsoz.com.tr

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