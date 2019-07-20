11. Kalkınma planı değerlendirmesi

Kalkınma planları çok önemlidir bir ülkede iktidarın gelecek ile ilgili vizyonunu ve hedeflerini gösterir.





İyi bir plan yapmak ve yapılan planı uygulayarak hedefleri tutturmak bir iktidarın başarı ve ciddiyetini ortaya koyan en önemli göstergedir.

AKP İktidarı 11. Kalkınma planını açıkladı, hem bu planı değerlendirmek hem de bir önceki plan hedef ve gerçekleşmelerini karşılaştırmak bize geçmiş planı yapan ve uygulayan iktidarın başarısı hakkında çok önemli bir fikir verecektir.

Öncelikle 10. Kalkınma planındaki tahminler ile 2018 gerçekleşmelerini ve 11. Kalkınma planı hedeflerini tablolar üzerinden bir karşılaştırmamız faydalı olacaktır düşüncesindeyim.

10. KALKINMA PLANI (2014 – 2018)



TEMEL HEDEFLER



TEMEL GÖSTERGELER 2018HEDEFLERİ 2023 HEDEFLERİ Milli Gelir (GSYH) 1,3 Trilyon Dolar 2 Trilyon Dolar Kişi Başına Milli Gelir 16.000 Dolar 25.000 Dolar İhracat 277 Milyar Dolar 500 Milyar Dolar işsizlik Oranı Yüzde 7,2 Yüzde 5

ON BİRİNCİ KALKINMA PLANI (2019-2023)



TEMEL HEDEFLER

TEMEL GÖSTERGELER 2018 GERÇEKLEŞME 2023 HEDEFLERİ Milli Gelir (GSYH) 784 Milyar Dolar 1.08 Trilyon Dolar Kişi Başına Milli Gelir 9.632 Dolar 12.484 Dolar İhracat 167,9 Milyar Dolar 226,6 Milyar Dolar işsizlik Oranı Yüzde 11,0 Yüzde 9,9



2018 GERÇEKLEŞME 2023 TAHMİN TÜFE (Yıl Sonu, %) 20,3 5,0

Kaynak: 2018 yılı verisi TÜİK’e aittir. 2023 yılı verisi On Birinci Kalkınma Planı tahminidir.



Bu tablolara bakınca 10. Kalkınma planındaki hedeflere 2018’de ulaşılamadığı, hatta ne ulaşması yanına bile yaklaşılamadığı açıkça görülmektedir. Görünen bu tablo AKP hükumetinin hem plan yapmakta ve hem de planı uygulamakta çok ciddi bir başarısızlığa uğradığını göstermektedir.

İncelendiğinde 11. Kalkınma planındaki 2023 hedeflerinin 10. kalkınma planındaki hedeflerin nerede ise yarısına çekildiği görülmektedir.

İçinde bulunduğumuz ciddi ekonomik kriz de dikkate alınırsa 2018 gerçekleşmelerinin 2023’de korunması dahi güç görünmektedir.

Plan proje yapmak ciddi ve teknik bir iştir rasyonaliteden kopuk, hayali hedefler konulursa bu hedefleri tutturamazsınız hedefleri tutturamazsanız da kimse sizin ekonomi yönetiminizi ciddiye ve kaale almaz!

Yapılan bu 11. Kalkınma planı ve revize edilen hedefler bir yönetim başarısızlığının ilanından başka bir şey değildir. Piyasalarda ya da yatırım çevrelerinde kaç kişinin bu planı ciddiye alacağını yatırım kararlarını bu plan çerçevesinde vereceğini doğrusu çok merak ediyorum.

