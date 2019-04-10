11 ayda 7 ameliyat geçirdi

Tekirdağ’ın Çerkezköy ilçesinde, karın ağrısı şikayetiyle götürüldüğü hastanede 2 kez aynı doktor tarafından ‘idrar yolu enfeksiyonu’ teşhisi konularak eve gönderilen Ecrin İnci’nin (5), apandisitinin patladığı ortaya çıktı.

11 ayda 7 kez ameliyat edilen Ecrin’in babası Necati İnci, doktor hakkında ‘yanlış teşhis koyduğu’ iddiasıyla Tekirdağ Valiliği ve Çerkezköy Kaymakamlığı’na şikayetçi oldu. Valilik ve kaymakamlık tarafından soruşturma izni verilmemesine de “Böyle adalet mi olur?” diye isyan etti.

Ecrin İnci, 18 Mayıs 2018 tarihinde karın ağrısı şikayetiyle ailesi tarafından Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne götürüldü. İddiaya göre Ecrin’i muayene eden doktor, küçük kızın idrar yollarında enfeksiyon olduğunu belirterek, ilaç verdi ve evine gönderdi. Ancak karın ağrısı geçmedi. Aile, kızlarını 4 gün sonra aynı şikayet ile ikinci kez aynı hastaneye götürdü. Bir kez daha çocuğu muayene eden doktor, ilk teşhisini tekrarladı. Yeniden eve gönderilen ancak ağrıları bir türlü geçmeyen Ecrin, Çerkezköy Devlet Hastanesi’ne 3’üncü kez götürüldüğünde başka bir serviste muayene edildi. Çocuğun 9 gün önce apandistinin patladığı ortaya çıktı. Acilen ameliyata alınan küçük kız, 11 ayda tam 7 kez ameliyat olmak zorunda kaldı.

İnşaatlarda çalışan baba Necati İnci, kızını 2 kez muayene ederek, ‘idrar yolu enfeksiyonu’ teşhisi koyan doktoru, Tekirdağ Valiliği ve Çerkezköy Kaymakamlığı’na şikayet etti. Valilik ve kaymakamlık, soruşturmaya izni vermedi.

‘BAŞKA ÇOCUKLARIN CANINA ZARAR GELMESİN’

Baba İnci, yaşadıkları süreci şöyle anlattı:

“Kızımı karın ağrısı şikayetiyle hastaneye götürdüm. Kadın doktor, muayene sonrası idrarında iltihap olması ve kana karışmış olması sebebiyle iğne ve ilaç yazdı. Eve gönderdi.

İlaçları kullanmasına rağmen kızımın karın ağrısı geçmedi. İki gün sonra Çerkezköy Devlet Hastanesi’nde acil bölüme giderek, muayene olduk. Burada kızıma serum bağlandı ve tekrar polikliniğe gitmemiz istendi. Ertesi gün 21 Mayıs’ta aynı doktor kızımı ultrason ve röntgene gönderdi. Yaptığı incelemede kızımın idrarında iltihap olduğunu, kana karıştığını söyleyerek, bize ilk seferden farklı olarak şurup verdi. Yeniden taburcu etti. İki gün sonra üçüncü kez hastaneye gittik. Kızımı yatırdı. Ancak kızımın nabzı düştü. Bunun üzerine çocuk genel cerrahi bölümü doktoruna sevk edildik. Buradaki doktor, kızımı, apandistinin patladığı söyleyerek, acilen ameliyata aldı.”

Kızının 3 gün içinde 5 kez ameliyat edildiğini ifade eden Necati İnci, “O doktor, kızıma ‘geçmiş olsun’ dahi demedi. Bana da ‘İstediğin yere şikayet et’ diyerek, insan hayatının kendisi için önemli olmadığını gösterdi. Başka çocukların canına zarar gelmemesi için, insan hayatını hiçe sayan doktor hakkında Tekirdağ Valiliği ile Çerkezköy Kaymakamlığı’na şikayet dilekçesi yazdım. Ancak soruşturma izni verilmedi. Bu sorunumu kime ileteceğim? Elimdeki belgeler doktorun suçunu ortaya çıkarıyor. Böyle adalet mi olur?” diye konuştu. Baba Necati İnci, hukuk mücadelesini sürdüreceğini söyledi.