10’uncu kattan atlayan Özbekistanlı genç kız öldü

Fırat AKAY/İZMİR, (DHA)- İZMİR’in Karşıyaka ilçesinde, Özbekistan uyruklu Mubınabonu B. (28), 10’uncu kattan atlayarak yaşamına son verdi.

Olay, saat 14.00 sıralarında Mavişehir Mahallesi’nde bulunan bir sitede meydana geldi. İddiaya göre, psikolojik sorunları olan Özbekistan uyruklu Mubınabonu B., site içerisinde bulunan bir bloğun 10’uncu katından kendisini boşluğa bıraktı. Olayı gören çevredekiler durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından, genç kız Bakırçay Üniversitesi Çiğli Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Durumu ağır olan Mubınabonu B., burada yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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