106 milyar liralık kredi battı

Siz sandık içinde sandık saymayı bırakın da biraz sağınıza solunuza bakın. Ekonomik kriz her tarafımızı sarmış, silkelemeye başladı bile.

İlk veriler bankacılık kesiminden. Mart 2019 itibarıyla bankacılık sisteminde kullandırılan kredilerin 106 milyar lirası yasal takibe düşüş. Yani batık, yani icra, haciz yoluyla tahsil edilmeye çalışılıyor tabii geriye bir şey kalmışsa!

Bu rakamı biz değil Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak söylüyor ve daha da ayrıntıya giriyor. Yaklaşık 2.53 trilyon liralık kredilerin yüzde 11’nin geri dönüşümünde sıkıtı yaşanıyor. Bunun 107 milyar lirası yapılandırılmış ama tökezleyerek, aksayarak ödemeler yapılıyor. Daha önce de sormuştuk, bu krediler tutarında geri kalan 63 milyar lira nerede, niye değinilmedi, bilemiyoruz.

Ama iş ciddi. Geçen yıl bu zamanlar uçana kaçana dağıtılan ucuz ve beleş krediler vardı ya, şimdi hepsi buharlaşıyor, banka bilançolarında batık diye gösteriliyor. Bu yaşanan krizin ilk resmi zarar verisidir.

Bu batıkların daha da artması bekleniyor, yani 150 milyar lirayı bulabilecek. Ne güzel. Battı kredi yan gider.

Bankalar da başımıza daha büyük riskler gelmesin diye oranlar düşse bile yeni kredi vermede oldukça işi zora sokuyorlar, kırk dereden kırk su getirir misali sorgulayarak kredi vermekten çekinmek değil kaçınıyorlar. Üstelik hem tl hem de yabancı para biriminden mevduatlar artarken.

KAMU BANKALARINA DESTEK

Dahası yasalar gereği batık krediler için karşılık ayırıyorlar. Bugüne kadar ayırdıkları karşılık 72 milyar lira. Kredi için kullanılması gereken bu para, bankalarda yatıyor. Ne yapsınlar. yasal zorunluluk.

Dikkat ederseniz son günlerde “iş dünyasına kredi verin, işi kolaylaştırın” çağrıları da bu tablo karşında artık tekrarlanmıyor.

Yapısal dönüşüm diye açıklanan pakete bakınca işin derinliğini görebiliyoruz. Kamu sermayeli olanlara 28 milyar liralık devlet iç borçlanma senedi adıyla sermaye aktarımı yapılıyor.

Bir zamanlar “bu yatırımı finanse ettik, şu proje arkasında şöyle destek verdik” diye TV’lere verilen reklamları hatırlayın. Ne oldu bu “gurur günlerine”. Bedeli ortaya çıkıyor. Bunu da sonuçta vatandaşın ödeyeceğini unutmayın.

Özel bankalara da kar payı vs. dağıtmayın sermayenize ekleyin, olmadı pamuk eller cebe yeni sermaye ekleyin deniliyor.

Ayrıca bu zararların yani batık kredilerin bilançolardan çıkarılması için enerji (demek enerji firmaları zorda) ve gayrimenkul (zaten en çok konkordato bu sektörde yaşanmıştı, yaşanıyor) fonları kurulacak, bu batık krediler üçe beşe bakmadan buralara satılacak.

Bu fonları kim kuracak derseniz, büyük bir ihtimalle yeniden hayata dönenen Emlak Bankası ile Türkiye Kalkınma Bankası bu işlerden sorumlu tutulacak.

Bu arada icra iflas haciz uygulamalar da yapılacak düzenlemelerle kolaylaştırılacak.

Bu işler nerede biter, batık krediler nakit anlamında ekonomiye ne kadar yük getirir, sonuçları ne olur bilinmez ama ödenecek bedel giderek artıyor. Umarız zincirleme etkileri de ekonomi geline çok yayılmaz.