101’inci saatte bir kişinin daha cansız bedenine ulaşıldı

Fırat AKAY- Halil İbrahim KARABIYIK/İZMİR (DHA)- İZMİR’in Seferihisar ilçesi açıklarında 6.6 büyüklüğündeki depremde Bayraklı’da yıkılan Barış Sitesi’nde sürdürülen çalışmalarda 101’inci saatte enkazdan Nerrin Erakman’ın (58) cansız bedenine ulaşıldı.

Merkez üssü Seferihisar ilçesi açıklarında meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde arama kurtarma çalışmaları sürüyor. Depremin etkisinin en çok yaşandığı Bayraklı ilçesi Manavkuyu Mahallesi’ndeki Barış Sitesi’nin birinci katında yaşayan Nerrin Erakman, depremin ardından enkazda mahsur kaldı. Ekipler tarafından yapılan arama kurtarma çalışmalarında 101’inci saatte Erakman’ın cansız bedenine ulaşıldı. Arama kurtarma çalışmalarında, 7 katlı binanın 4 katı kontrollü bir şekilde yıkılarak, ara verilen çalışmalar yeniden başlamıştı. 9 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Barış Sitesi’nde 3 kişi de sağ olarak kurtarıldı. Ekipler tarafından sitenin 4 bloğunun da kontrollü bir şekilde yıkılacağı ve sonrasında enkaz kaldırma çalışmalarının başlatılacağı bildirildi.

Öte yandan, Nerrin Erakman’ın cenazesinin, yarın Manisa’nın Kula ilçesinde toprağa verileceği öğrenildi.

FOTOĞRAFLI