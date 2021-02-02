101 yaşındaki Ümmü nine, yalnız yaşadığı evinde çıkan yangında yaşamını yitirdi

Karaman'da yaşayan geleneksel Türk yayı ve oku ustası Osman Gözel, eserleriyle birikimini gelecek kuşaklara aktarıyor. Çocukluğundan beri geleneksel Türk sanatlarına ilgi duyan 49 yaşındaki Gözel, lise yıllarında ney yapımı ve hattatlık üzerine çalışmalar yaptı.