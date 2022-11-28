100’ü aşkın yabancı doktor, kadavralar üzerinde estetik cerrahi ameliyatı uyguladı

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Taş Hastanesi, İstanbul’da bilimsel kurs ile açıldı

Eda ŞAHİN-Tuçe GÖLCÜ- Özgür KUMANOVALI- Kubilay ÖZEV/İSTANBUL, (DHA)- Taş Hastanesi’nin açılışı, bu yıl 4’üncüsü düzenlenen Yüz Germe, Boyun Germe ve Kapalı Atravmatik Rinoplasti kursu ile gerçekleştirildi. Böylece ilk kez bir hastane, bilimsel kurs ile açılmış oldu. 34 farklı ülkeden gelen 100’ü aşkın cerrahın katıldığı kursta, Taş Hastanesi kurucusu ve Plastik Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Süleyman Taş tarafından gerçekleştirilen burun estetiği, yüz germe ve boyun germe ameliyatları canlı izlenirken, Dr. Taş’ın ‘scarless facelift’ yani izsiz yüz germe diye adlandırdığı yeni tekniği de katılımcılarla paylaşıldı. Kongrenin ikinci gününde cerrahlar taze kadavra kursu ile pratik yapma şansını yakaladı. Kursa fiziki olarak katılamayan cerrahlar da online olarak kurstan faydalanma imkanına erişti.

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26 Kasım’da Taş Hastanesi’nde başlayan kurs, 27 Kasım’da taze kadavra kursu ile son buldu. Yüz Germe, Boyun Germe ve Kapalı Atravmatik Rinoplasti kursunun ilk gününde canlı cerrahiler ile burun estetiği, yüzü gençleştirme, yüz ve boyun germe ameliyatları son teknolojik gelişmeler kullanılarak katılımcılara gösterildi. İkinci günde ise Prof. Dr. Taş, katılımcı cerrahlar ile anatomi laboratuvarına geçti, onlara birebir taze kadavralar üzerinde tüm estetik cerrahi ameliyatlarını yaptırarak, elde edilen teorik bilgilerin cerrahlar tarafından pratiğe aktarılmasını sağladı. 6 yıldır ulusal ve uluslararası kurslar düzenleyen Dr. Taş, kursa katılan cerrahlara güncel en iyi uygulamaları öğrettiklerini belirtti. Suudi Arabistan’dan taze kadavra kursuna katılan plastik cerrah Faisal Alfaqeeh, “Dr. Taş bizim uyguladığımızdan farklı bir teknikle bizleri tanıştırdı. Diğer doktorların da bu tekniği uygulamasını ve pratikte görmeyi çok istiyorum” dedi.

“SONSUZLUĞU VE EBEDİYİ AMAÇLIYORUZ”

İlk kez bir hastanenin bilimsel bir kurs ile açıldığını söyleyen Prof. Dr. Süleyman Taş, “Bu konuda çok heyecanlıyım. Hastane olarak hastalara aslında bilginizi sunuyorsunuz, hastalar da bilginizden dolayı sizden gelip hizmet alıyor. Taş Hastanesi olarak bilgimizin ne kadar üst düzey olduğunu hissettirebilmek ve bunu gösterebilmek için bilimsel bir kurs eşliğinde açılışı yapmaya karar verdik. Dolayısıyla eşsiz bir an yaşıyoruz. Hastanenin adı soy ismimi çağrıştırıyor ama orada vermeye çalıştığımız aslında bizim kurumsal kimliğimiz olan ‘Timeless Aesthetic Surgery’ kelimelerinin kısaltılmasından geliyor. ‘Timeless’ ebedi, sonsuzluğa giden bir oluşum demek. Yani 3 günlük, 5 günlük veya 1 aylık bir iş yapmıyoruz. Hastaların ameliyat olduktan sonra da takip edilmesi lazım, o sonucun sürekli kalması lazım. Sonsuzluğu ve ebediyi amaçladığımız için ‘Timeless’ kelimesini seçtik” ifadelerini kullandı.

“KURSTA ÖĞRENDİKLERİ TEKNİKLERİ, ÜLKELERİNDE KENDİ HASTALARINA SUNABİLİYORLAR”

Prof. Dr. Taş, “Biz bu kursları 6 yıldır düzenliyoruz ve her yıl yüzlerce cerrah kursumuza katılıyor. Bugüne kadar 34 farklı ülkeden katılımcı aldık ve binlerce cerrah bu kurstan istifade etti. Gelenler yüz estetiğinden burun estetiğine yüz şekillendirme ameliyatlarından gençleştirme ameliyatlarını öğrenip ondan sonra ertesi gün kadavra dediğimiz bedenler üzerinde anatomi laboratuvarında deneme fırsatı bularak pratiklerini geliştiriyor ve tam olarak tekniği kavrayıp ondan sonra kendi ülkelerine gidip bu tekniği kendi hastalarına sunabiliyorlar. Teknolojik gelişmeleri ve bilimi çok yakından takip ettiğiniz zaman onların dışında eksiklikleri de görüp siz üzerine bir şeyler koymaya başlıyorsunuz. Aslında bu geliştirdiğim teknikler biraz da onu gösteriyor. Tabi bunu ortaya koymak kolay değil bir sürü bilimsel yayın ve süreç aşaması var ama bunların hepsini geçip bugüne kadar 50’nin üzerinde teknik yayımladık. Onlarla beraber tüm son teknolojik gelişmeleri de takip ediyoruz. Fakat bunlarında yetersiz olduğu noktada yine cerrahi aletler tasarlayıp hastaya en iyi sonucu nasıl veririz diye kendi aletlerimizi ürettik” diye konuştu.

“BURUN AMELIYATINDA DA İZSİZ KAPALI RİNOPLASTI YAPIYORUZ”

Prof. Dr. Taş geliştirdiği izsiz yüz germe yöntemiyle ilgili de şöyle konuştu:

“Konferansın ilk gününde canlı cerrahiler yaptık, bu cerrahilerde burun estetiği, yüz ve boyun germe ve yüzü gençleştirme ameliyatlarının hepsini farklı teknikler uygulayarak gösterdik. Biz bu tekniği ‘scarless facelift’ yani izsiz yüz germe diye adlandırıyoruz. Çünkü hastaların en büyük korkusu bu ameliyatlardan sonra kalan kötü izler ve ameliyatlarının belli olması. Burun ameliyatında da aynı şekilde izsiz kapalı rinoplasti yapıyoruz. Tekniklerin ve ameliyatların tüm detaylarını kursun ilk günü canlı cerrahilerle gösterdikten sonra kadavra laboratuvarında 10 farklı kadavra üstünde katılan cerrahlar tarafından pratik edildi.”

“REVİZYON ORANLARIMIZ İNANILMAZ DÜŞTÜ”

İzmir’den gelen Kulak Burun Boğaz Uzmanı Can Ercan, bu kurslara 4 yıldır katıldığını belirterek, “Süleyman beyden çok şey öğrendim. Bizzat kendi tekniğiyle 2 bine yakın burun estetiği yaptım. Gerçek anlamda da revizyon oranlarımız inanılmaz bir şekilde düştü. Çok faydalı bir kurstu. Yıllık vaka sayısı çok fazla olan bir doktorum. Yüzde 10-15’e yakın revizyon oranımız vardı. Bu 100 hastayı geçiyor. Süleyman Bey’in yanına geldiğim zaman revizyon oranım yüzde 5’in bile çok altına gitti. Daha büyük bir mutluluk olamaz ki” dedi.

“RİNOPLASTİ SONUÇLARI HAYRET VERİCİ”

Endonezya’dan gelen Plastik Cerrah Puti Adla Runisa Arryman, “Rinoplasti kursunu izledik. Daha çok yüz, boyun germe ve kadavra kursuyla ilgileniyorum. Süleyman Hocanın rinoplasti sonuçları çok güzel ve hayret verici. Türkiye’nin hastane servisi konusunda daha ileri olduğunu düşünüyorum ama Endonezya halkına baktığımız zaman çok geniş bir yelpaze var. Karakteristik olarak popülasyonumuz farklı. Buradaki yenilikleri öğrenmek için buradayız” diye konuştu.

“KONUYU ALANIN EN İYİ UZMANLARINDAN ÖĞRENMEK İÇİN KURSA KATILDIM”

Suudi Arabistan’ın başkenti Riyad’dan katılan Plastik Cerrah Faisal Alfaqeeh ise “Yüz ve boyun germe, göz kapağı ameliyatlarına çok ilgiliyiz. Konuyu, alanın en iyi uzmanlarından öğrenmek, bilgilerimizi genişletmek istiyoruz. Bu nedenle kursa katılmış bulunmaktayım. Kurstan çok yararlandığımı söyleyebilirim, Dr. Taş bizim uyguladığımızdan farklı bir teknikle bizleri tanıştırdı. Diğer doktorların da bu tekniği uygulamasını ve pratikte görmeyi çok istiyorum” şeklinde konuştu.

TAŞ HASTNESİ HAKKINDA

5000 metrekare kapalı alana yayılmış olan TAŞ Hastanesi’nde 30 yataklı hasta yatağı, son teknolojiye sahip 3 Ameliyathane, 5 Saç ekim odası, 3 Diş tedavisi odası, 5 Medikal estetik odası, 16 ayrı branşta doktor poliklinik odası, Odyometre, Grafi, MR ve Tomografi odaları, 7/24 Acil Servisi, Tıbbi Laboratuvarı ile üst düzey bir sistem kurulmuştur.

Kapsamlı Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi hizmetlerinin (Rinoplasti, Yüz Germe, Boyun Germe, Fox Eyes, Meme Estetiği, Saç Ekimi ve Estetik Diş) yanı sıra Dermatoloji, Kulak Burun Boğaz (KBB), Pediatri, Dahiliye, Fizik Tedavi, Ortopedi ve Travmatoloji, Kadın Hastalıkları ve Doğum, Radyoloji, Genel Cerrahi ve Metabolik Cerrahi, Saç ekimi, Diş Hastalıkları, Lazer Epilasyon ve Güzellik Birimi, Mamografi, Ozon Tedavisi, Beslenme ve Diyetisyen, Psikoloji, Medikal Check Up ve Evde Sağlık Hizmetleri sunulmaktadır.